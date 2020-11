Spielprinzip

Beim MillionenKracher werden aus einer limitierten Auflage von einer Million Losen vier Gewinner gezogen, die sich jeweils über eine Million Euro freuen können. Eine so große Chance auf einen Millionengewinn wie beim MillionenKracher gibt es bei keiner anderen Lotterie in Nordrhein-Westfalen. Die Gewinnchance liegt bei 1:250.000. Doch nicht nur siebenstellige Beträge sind beim MillionenKracher möglich: Insgesamt können sich Tipper auf über 100.000 Gewinne zwischen 10 und 10.000 Euro freuen.

Rückblick 2019

Im vergangenen Jahr wurde die Lotterie MillionenKracher erstmalig in NRW durchgeführt. WestLotto hat die Tipper befragt, welche Wünsche sie zur Neuauflage 2020 haben. Ein Ergebnis: Die Gewinnmöglichkeiten in den unteren Rängen wurden deutlich verbessert: Jedes zehnte Los gewinnt (statistischer Mittelwert)! Zudem ist die Gesamtzahl der Gewinne gestiegen: von zuvor knapp 50.000 auf 100.224. Und: In diesem Jahr sind auch Mehrfachgewinne je Los möglich. Ein wichtiger Hinweis: Der MillionenKracher 2019 war bereits vor Weihnachten ausverkauft! Somit kann es dieses Jahr ratsam sein, sich frühzeitig um Lose der Lotterie zu bemühen. Die vier Millionäre, die 2019 abräumten, kamen aus der Städteregion Aachen, dem Raum Oberhausen sowie den Kreisen Heinsberg und Soest. Wohin werden die Millionen in 2020 gehen? Nach der Ziehung an Silvester werden die Gewinnzahlen u. a. auf www.westlotto.de veröffentlicht.

Losnummern-Lotterie

Der MillionenKracher von WestLotto funktioniert nach dem Prinzip einer Losnummern-Lotterie. Hier muss der Spieler keine Kreuze auf einem Schein setzen, die Spielquittung für den Kunden wird per Zufallsgenerator direkt am Verkaufsterminal in der WestLotto-Annahmestelle beziehungsweise beim Spiel auf westlotto.de generiert. Die Losnummer besteht aus sechs Ziffern. Jede Losnummer wird nur einmal verkauft. Somit erhält der Spielteilnehmer seine ganz persönliche, individuelle Glückszahl. Der Preis pro Los liegt bei 10 Euro.

Glück verschenken

Ob im Adventskalender, im Stiefel zu Nikolaus oder unter dem Weihnachtsbaum – der MillionenKracher ist die beste Möglichkeit, um Glück zu verschenken. Spannung und Freude halten damit sogar bis zum Jahreswechsel an.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)