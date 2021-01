Großes Glück im achten Anlauf?

Seit sieben Ziehungen baut sich der Jackpot im Spiel 77 inzwischen auf, denn kein Spielteilnehmer hat bisher die richtigen Zahlen für einen Treffer in der obersten Gewinnklasse auf seinem Tippzettel gehabt. Dennoch gab es Spielteilnehmer mit der entsprechenden Fortune: Ein Westfale gewann bei der Ziehung am vergangenen Samstag mit sechs richtigen Zahlen in der zweiten Gewinnklasse 77.777 Euro.

Kreuzchen nicht vergessen

Die Teilnahme an der Zusatzlotterie ist ganz einfach: Kreuzen Sie das „Ja“ im Spiel 77-Kästchen unten auf Ihrem Spielschein an und schon sind Sie dabei. Bei der Endziffernlotterie müssen die Zahlen der Spielscheinnummer mit der gezogenen Nummer in der Reihenfolge von rechts nach links übereinstimmen. Schon bei einer richtigen Endziffer wird ein Gewinn erzielt. Die Ziehungen finden mittwochs und samstags statt.

Jackpot bei LOTTO 6aus49

Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Spiel 77-Tipp zum Beispiel in Kombination mit LOTTO 6aus49 abgeben. Im Lotto-Jackpot warten ebenfalls rund fünf Millionen Euro. Spielvoraussagen werden in den geöffneten Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de entgegengenommen. Der Annahmeschluss für LOTTO 6aus49 und für den Jackpot bei Spiel 77 ist am kommenden Samstag um 18:59 Uhr.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)