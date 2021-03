Rubbellos mit eingebautem Sommer-Feeling

Weißer Sand, blaues Wasser und strahlender Sonnenschein: Was aktuell noch in weiter Ferne scheint, wird in den WestLotto-Annahmestellen und im Internet jetzt greifbar! Das neue Rubbellos „Cool Cash“ kommt frisch daher, macht gute Laune und Lust auf Urlaub. Außerdem birgt es jede Menge Gewinne von 2 Euro (Chance 1 : 8) bis zu 50.000 Euro (Chance 1 : 550.000).

Von Münstersche Zeitung