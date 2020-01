Elektrorad-Partner - Kunath & Ridder

Elektrorad-Partner – Ihr Fachgeschäft für E-Bikes in Havixbeck bei Münster

Schneller, weiter, besser – Elektrofahrräder bzw. Pedelecs liegen nach wie vor voll im Trend und begeistern Jung und Alt gleichermaßen. Kein Wunder, denn mittlerweile gibt es E-Bikes in verschiedensten Variationen und Ausführungen: Vom E-Citybike für den urbanen Raum über E-Trekkingbikes für ausgedehnte Touren bis hin zum E-Lastenrad für Transporte verschiedenster Art lässt sich in unserem E-Bike-Fachgeschäft für jeden Geschmack und Anspruch das geeignete E-Bike finden.

Neben Modellen mit zwei Rädern können wir Ihnen außerdem die wahrscheinlich größte Auswahl an E-Dreirädern für Erwachsene im Münsterland anbieten. Lassen auch Sie sich von der Faszination E-Bike mitreißen und statten Sie uns einen Besuch ab!

Ihr Garant für Qualität: Wir sind seit über 20 Jahren im Bereich Elektrofahrräder tätig und somit Ihr Ansprechpartner im Großraum Münster, wenn Sie ein E-Bike und das passende Zubehör kaufen möchten.

Mit fundierter Fachkompetenz und all unserer Erfahrung beraten wir Sie gerne persönlich, damit Sie das optimale Bike für Ihren individuellen Bedarf finden – egal, ob für die tägliche Fahrt zum Büro oder hohe sportliche Ziele. Auch Menschen mit Handicap und Senioren mit Mobilitätseinschränkung bleiben dank unseres Sortiments an E-Dreirädern in Bewegung.

Des Weiteren sind wir Händler bei JobRad.

Unser Angebot umfasst:

E-Bikes – E-Citybikes, E-Trekkingbikes & mehr

E-Bike Verleih

Reparaturen in hauseigener Werkstatt

E-Dreiräder / E-Trikes

E-Fahrradzubehör

E-Lastenräder

Elektrofahrräder im Münsterlandkaufen oder mieten

Sie möchten den Kreis Coesfeld oder das gesamte Münsterland per E-Bike erkunden? Bei uns können Sie nicht nur Elektrofahrräder, E-Dreiräder und Co. kaufen, sondern auch mieten! Dabei bieten wir Ihnen immer aktuelle Modelle, die in der Regel nicht älter als ein Jahr alt sind.

Hauseigene E-Bike-Werkstatt in Havixbeck

Damit Sie jederzeit sicher unterwegs sind, übernehmen wir in unserer Fahrradwerkstatt sämtliche Wartungen und Reparaturen an Ihrem E-Bike. Unser Team erhält regelmäßig Herstellerschulungen und kennt sich mit allen gängigen Modellen bestens aus.

Entdecken Sie mit uns die Welt der E-Bikes

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie Fragen zu unseren Leistungen und Angeboten haben – oder schauen Sie einfach mal selbst in unserem E-Bike-Fachgeschäft in Havixbeck nahe Münster und Coesfeld vorbei, wenn Sie Elektrofahrräder kaufen, mieten oder unsere Werkstattleistungen nutzen möchten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Elektrorad-Partner - Kunath & Ridder

Hangwerfeld 4,

48329 Havixbeck

E-Mail: info@elektrorad-partner.de

Web: https://www.elektrorad-partner.de

Telefon:02507 - 98 37 05

Telefax:02507 - 57 29 611