Der Meisterbetrieb Jürgen Schniederjann ist seit Jahren Ihr zuverlässiger Partner rund um individuelle Überdachungen, Sonnenschutzsystem und Sicherheitstechnik im Raum Greven. Ob Rollladen, Markisen oder Alarmanlagen, unser Team berät Sie vorab ausführlich und übernimmt die fachgerechte Montage.

Wir statten Ihr Zuhause mit allem aus, das Sie vor Wind, Sonne und unbefugtem Zutritt schützt. Elektrische sowie manuelle Rollladen schützen Sie vor Hitzewellen und Stürmen. Aus Aluminium sind sie witterungsbeständig und bieten auch noch einen zusätzlichen Einbruchschutz.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

Rollladen

Raffstoresysteme

Innensonnenschutz

Markisen

Schließanlagen

Alarmanlagen

Türen & Fenster

Rauchmelder

Überdachungen

Carports

Sonnenschutz mit Rollladen und hochwertigen Markisen im Raum Greven

Als erfahrener Meisterbetrieb bieten wir Ihnen ausschließlich qualitative Sonnenschutzsysteme, die an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Wählen Sie aus zahlreichen Modellen und Dessins – unser Fachpersonal übernimmt den Rest.

Unser Service für Sie beinhaltet von der kompetenten Beratung über die professionelle Montage bis hin zur Reparatur und Wartung alles, was Sie brauchen.

Stilvolle Überdachungen und umfassende Sicherheitstechnik

Neben hochwertigen Rollladen und Markisen bieten wir Ihnen ebenfalls praktische und formschöne Überdachungen Ihrer Terrassen, Haustüren und Carports. Wir übernehmen selbst Sonderanfertigungen, sodass Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Zudem statten wir Ihr Heim mit moderner Sicherheitstechnik vom Rauchmelder bis zur Alarmanlage aus.

Wenden Sie sich bei Fragen an unsere erfahrenen Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail. Das Team unseres Meisterbetriebs in Greven freut sich auf Ihre Anfrage!

Jürgen Schniederjann

Emsdettener Str. 33, 48268 Greven

Telefon: 02571 - 984 60

E-Mail: info@schniederjann-rollladen.de

Internet: www.zuhause-sicher.com