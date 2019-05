Oberwies GmbH und Co. KG

Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen Containerdienst sind, ist Oberwies GmbH & Co. KG Ihr kompetenter Ansprechpartner. Als Entsorgungsfachbetrieb und Containerdienst kümmern wir uns um die fachgerechte Entsorgung jeden Abfalls und um vieles mehr.

Containerdienst

Entsorgung

Transporte

Wertstoffhof

Recycling

Erd- und Baggerarbeiten

Abbruch

Mit diesen Oberbegriffen lässt sich das Leistungsspektrum der Firma Oberwies GmbH & Co. KG an der Schildarpstraße in Gescher umschreiben.

Ob private oder gewerbliche Kunden, ob Container stellen, Entrümpeln oder Großbaustellenbedienen, als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für jedes Abfall-Problem. Mit unserem modernen Fuhrpark im Abfall- und Speditionsbereich mit Abrollfahrzeugen, Absetzfahrzeugen, Umleerfahrzeugen, Pritschen, Sprintern und vielen weiteren Fahrzeugen können wir auf Anfrage auch Gefahrgut- und Spezialtransporte für unsere Kunden realisieren.

Containerdienst in den Kreisen Steinfurt, Borken und Coesfeld: Wir entsorgen das

Unser Containerdienst und Abbruchunternehmen in Gescher wird mit jeder Art von Abfällen fertig. Altholz, Baumischabfälle, Sperrmüll, Bodenaushub, Bauschutt, Gartenabfälle, asbesthaltige Abfälle nach TRGS 519, Dämmung nach TRGS 521 und mehr: Wir können Ihnen für jedes Vorhaben den passenden Container in Gescher und Umgebung anbieten – um die fachgerechte Entsorgung im Anschluss kümmern wir uns natürlich.

Bei den Größen stellt Ihnen unser professioneller Containerdienst für verschiedene Abfallmengen und -arten geeignete Absatzcontainer und Abrollcontainer in Größen zwischen 2,5 qm bis 40 qm Größe zur Verfügung.

Müllaufbereitung, -entsorgung und Recycling: Mit unserem Entsorgungsfachbetriebs

Mit unserem Wertstoffhof und der Brech- und Klassieranlage sowie einerAbfallbehandlungs-, Holzumschlags-, Vorbereitungs- und Aufbereitungsanlage sind wir in der Lage, Abfall aufzubereiten, damit Deponiefläche zu sparen und die Stoffe ökologisch weiterzuverwerten. Wir unterstützen Sie bei der Abfall- und Bauschuttentsorgung, dem Abriss kleiner und großer Bauten und beliefern Sie mit Wertstoffen wie Mutterboden, Kies und Sand.

Ein weiteres Angebot der Oberwies GmbH & Co. KG ist unsere Abbruch- und Tiefbau-Abteilung. Auch hier stehen unsere Facharbeiter Ihnen gerne zur Seite.

Oberwies GmbH und Co. KG

Schildarpstraße 60, 48712 Gescher

Telefon: 02542 / 15 45

E-Mail:info@oberwies.net

Internet: www.oberwies.net