Fritzes Möbeltaxi Ulrich Golla

Sie brauchen bei Ihrem Umzug tatkräftige und zuverlässige Unterstützung? Sie benötigen Hilfe beim Transport von Möbeln, Umzugskisten, Elektrogeräten oder anderem Inventar? Dann ist unser Umzugsunternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung die perfekte Entscheidung. Ob als Möbeltaxi oder Kleintransporter – unser eingespieltes Team ist ein vielseitiger und kompetenter Partner in jederlei Hinsicht.

Wir übernehmen Aufträge für Gewerbe- sowie Privatkunden – unsere Leistungen sind auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Entscheiden Sie sich für einen flexiblen Full-Service-Dienstleister, der eine einwandfreie und fristgerechte Planung und Realisierung garantiert. Rufen Sie uns unter 0251 / 13 39 67 77 an oder stellen Sie Ihre Anfrage über unser Umzugsformular und wir besprechen Ihr individuelles Projekt!

Wir transportieren deutschlandweit und in alle Nachbarländer

Neben einer preiswerten Beförderung nehmen wir Ihnen auf Wunsch die Montage der Möbel ab und bauen sie am Zielort wieder auf. Wir operieren in ganz Deutschland und liefern Ihr Inventar ebenfalls in die direkten Nachbarländer. Auch für öffentliche Auftraggeber sind wir im Einsatz – sprechen Sie uns an und wir übernehmen einen schnellen und tadellosen Umzug Ihrer Räumlichkeiten.

Unser kompetentes Umzugsunternehmen erstellt Ihnen ein persönliches und unverbindliches Angebot. Wir freuen uns über Ihre Anfrage und beantworten Ihnen jegliche Fragen zu unseren Leistungen ausführlich.

Seniorenumzüge – einfühlsam und gewissenhaft

Ein besonderes Angebot betrifft die Umzüge für Senioren – wir sind Profis für das altersgerechte Umziehen. Für ältere Menschen kann ein nötiger Umzug in eine seniorengerechte Wohnung, in ein Pflegeheim oder sonstige Einrichtungen eine hohe Belastung darstellen. Vor allem wenn sie durch eine Krankheit geschwächt sind. Damit Ihre Liebsten sorgenfrei und bequem den Wohnort wechseln können, bieten wir einen Komplettservice. Unser Team achtet auf jegliche Details und betreut Sie umgehend.

Wir unterstützen Sie bei allen Einzelheiten und gehen einfühlsam mit den Betroffenen um. Überzeugen Sie sich selbst und kontaktieren Sie uns! Ob private oder Firmenumzüge, wir sind ein professionelles Umzugsunternehmen in Münster und Umgebung.

