MOTORINSTANDSETZUNG ALLER ART IN HÖRSTEL-BERGESHÖVEDE BEI RHEINE

Ihr Meisterbetrieb für Schiffsmotoren, Sprinkleranlagen, historische Dieselloks und vieles mehr. Sie suchen einen Experten für die anspruchsvolle Reparatur und Motorinstandsetzung von Schiffen, Industrieanlagen, Aggregaten und historischen Lokomotiven? Dann sind Sie bei der Sommerkamp GmbH im Ortsteil Bergeshövede in Hörstel richtig.

Seit 1989 kümmern wir uns um die fachgerechte Instandsetzung und Reparatur von verschiedenen Motoren. Als Mitglied im Verband der Motoreninstandsetzungsbetriebe (VMI)erledigen wir die Reparatur von allen Marken und beraten Sie kompetent.

Wir sind nicht nur Ihr Partner für die Motorinstandsetzung, sondern bieten Ihnen auch seltene Ersatzteile in unserer Werkstatt in Hörstel zum Verkauf an.

Unsere umfassenden Leistungen umfassen die Bereiche:

Motoreninstandsetzung

Motoren Berufsschifffahrt

Industriemotoren

Instandsetzung von historischen Dieselloks

Abgas-Reinigungstechnik

Notstromaggregate / Sprinkleranlagen

Und noch vieles mehr

IHR MEISTERBETRIEB FÜR DIE MOTORINSTANDSETZUNG –

UMFANGREICHER SERVICE

Sie haben ein Problem mit den Motoren Ihres Binnenschiffes? Das erfahrene Team der Sommerkamp GmbH führt alle Reparaturen, abhängig vom Schaden, bei Ihnen vor Ort durch. Dort tauschen wir Ersatzteile aus und erledigen alle notwendigen Arbeiten, damit Ihr Schiff wieder einsatzbereit für das Binnengewässer ist.

Angesiedelt an der Kreuzung zwischen Mittellandkanal und Dortmund-Ems-Kanal ist unser Betrieb besonders für die Binnenschifffahrt günstig gelegen. Unsere Leistungen können Sie demnach deutschlandweit sowie in den Niederlanden in Anspruch nehmen. Außerdem stehen wir Ihnen als Sachverständiger für Schäden an Verbrennungsmotoren zur Verfügung.

