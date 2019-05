KFZ -Meisterbetrieb Bißlich

Steinschlag, defekte Klimaanlage, Fahrzeugdiagnose oder Unfallinstandsetzung – all das und noch viel mehr erwartet Sie in unserer freien Autowerkstatt in Bocholt. Mit unserem Meisterbetrieb haben Sie bei allen Belangen rund um Ihr Fahrzeug einen starken Partner an Ihrer Seite. Machen Sie sich doch einfach selbst ein Bild!

Als freie Autowerkstatt sind wir Ihre Anlaufstelle in der Region für Pkw und Kleintransporter aller Marken und Hersteller. Auf der Basis unserer langjährigen Erfahrung und eines hohen Maßes an Know-how finden wir für jede Problematik an Ihrem Fahrzeug die optimale Lösung.

Bei uns ist Ihr Auto in den besten Händen! Ob Hauptuntersuchung, Unfallreparaturen oder Service für Klimaanlagen – wir beseitigen alle Mängel und Defekte. Darauf können Sie sich verlassen. Das Leistungsspektrum unserer Autowerkstatt umfasst folgende Bereiche:

KFZ-Service

Unfallinstandsetzung

Lackiererei

Reifenservice

Unser Service hat Sie überzeugt und Sie wollen die Leistungen unserer Autowerkstatt in Anspruch nehmen? Dann kommen Sie vor Ort in Bocholt vorbei – wir freuen uns auf Sie! Sollten Sie vorab Fragen zu uns oder unserem Serviceangebot haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen!

Tanken bei Bißlich – Ihre freie Autowerkstatt mit angeschlossener Tankstelle

Wussten Sie schon? Wir sind viel mehr als nur eine freie Autowerkstatt, denn auf unserem Firmengelände in Bocholt gibt es eine Tankstelle mit angeschlossenem Shop. Hier erwartet Sie das gängige Angebot an Kraftstoffen zu tagesaktuellen Preisen. Und auch ein Besuch in unserem Tankstellen-Shop lohnt sich. Freuen Sie sich auf ein großes Sortiment an Autozubehör, Lebensmitteln, Tabak und Co. Lassen Sie sich unsere frischen Backwaren (auch sonntags) und leckeren Kaffeespezialitäten schmecken.

Übrigens: Für Firmenkunden bieten wir besonderen Service. Mir unserer Tankkarte können Sie die Fahrzeuge Ihrer Firmenflotte rund um die Uhr betanken, waschen sowie bei uns shoppen.

KFZ -Meisterbetrieb Bißlich

Franzstraße 29, 46395 Bocholt

Telefon: 02871 / 27 41 54

E-Mail: info@kfz-bisslich.de

Internet: www.kfz-bisslich.de