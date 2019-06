A.K.B. ist Ihr Spezialist und Großhandel für professionelle Reinigungschemie für den gewerblichen und industriellen Einsatz. Unsere Qualitätsprodukte zeichnen sich durch eine hohe Wirksamkeit und vielfältige Anwendungsbereiche aus – die ideale Lösung für Hausmeisterservices, Gebäudereiniger, Hotels, Wiederverkäufer und andere Betriebe mit hohem Reinigungsbedarf.

Zu unserem Kundenstamm gehören jedoch auch Privathaushalte, die unsere hochwertigen Produkte zum fairen Preis schätzen.

Sie betreiben einen Fliesen- oder Natursteinhandel oder ein ähnliches Unternehmen mit einer für Reinigungsmittel relevanten Zielgruppe und möchten unsere Produkte vertreiben? Dann beraten wir Sie gerne zu einer für beide Seiten vorteilhaften Vertriebspartnerschaft mit unserem Großhandelsunternehmen – sprechen Sie uns einfach an!

Qualitätsreiniger von A.K.B. Chemie – Made in Germany

Vom Grünbelag- und Algenentferner über Steinreiniger und Fettlöser bis hin zum Küchenreiniger, Sanitärreiniger und Fettlöser: Unsere Reinigungsmittel sind Made in Germany, werden eigens für unsere Kunden abgemischt und sind sowohl in kleinen als auch in großen Gebinden erhältlich. Auch eine individuelle Abmischung mit Duftstoffen und einer bedarfsgerechten Konzentration ist möglich.

Egal, ob Algen, Flechten, Moos, Grünbeläge, Fettrückstände oder andere Verunreinigungen: Unsere innovativen Reinigungsmittel gehen dem Schmutz an den Kragen!

Ihre Vorteile mit den Reinigern von A.K.B.:

Verlässliche Entfernung von Verschmutzungen

Schutz vor Folgeschäden am zu behandelnden Material

Eigens abgemischte Reiniger aus deutscher Herstellung

Ergiebige Konzentrate

Geld-zurück-Garantie

AKB Groß- und Einzelhandel

Molkereiweg 1, 48727 Billerbeck

Mobil: 0171 - 742 07 61

E-Mail: akb@deutschland.ms

Internet: www.akbchemie.de