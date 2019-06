Das Landgasthaus für internationale Spezialitäten und frische westfälische Küche in Havixbeck bei Münster

Herzlich willkommen im Landgasthaus Overwaul. In unserem Restaurant können Sie entspannt speisen und unsere originelle westfälische Küche genießen. Durch unseren Standort in der Parklandschaft zwischen Münster Roxel und den Havixbecker Baumbergen sind wir nicht nur für Gäste aus der Region, sondern auch für Reisegruppen die Anlaufstelle für gehobene westfälische Küche. Dank behindertengerechter und barrierefreier Einrichtung sowie Bus-Parkplätzen in unmittelbarer Nähe sind auch große Gruppen für uns kein Problem!

Außerdem haben Sie bei uns die Möglichkeit, ausgelassen zu feiern: Veranstaltungen wie Jubiläen, Hochzeiten oder Geburtstage können Sie in unseren Räumlichkeiten mit bis zu 240 Personen veranstalten. Um die kulinarischen Genüsse kümmern wir uns.

Regionale Küche im Restaurant und ausgelassene Feiern: Unsere Leistungen

Unser romantischer Rosensaal mit eigener Theke und Terrasse bietet Platz für 150 Personen und macht den schönsten Tag im Leben unvergesslich. Unser typisch westfälisches Restaurant, welches über 80 Sitzplätze verfügt, sowie das einzigartige Spiegelzimmer mit gemütlichem Kamin für 40 Personen eignen sich ebenfalls für Ihre Events.

Genießen Sie ein leckeres Essen in unserem Restaurant, amüsieren Sie sich an einer unserer Kegelbahnen oder nehmen Sie sich Zeit für ein persönliches Schützenfest an unserer Vogelstange. Genauere Informationen zu Ihren Möglichkeiten in unserem Haus finden Sie auf den Seiten:

Durch die unmittelbare Nähe unseres Landgasthauses zum Standesamt der Burg Hülshoff bieten wir die perfekte Location für Sie und Ihre Hochzeitsgesellschaft. Und auch vom Standesamt in Münster sind Sie in kurzen 20 Minuten bei uns. In unserem Rosensaal finden Ihre Gäste bequem Platz und werden natürlich mit vorzüglichen Speisen und erfrischenden Getränken bewirtet. Unser Personal arbeitet mit Leidenschaft und Liebe zur Gastronomie.

Essen Sie in unserem Restaurant oder bestellen Sie sich Köstlichkeiten nach Hause

Mit unserem Catering-Service rund um Havixbeck und Münster erhalten Sie kulinarische und bodenständige Speisen für bis zu 300 Personen, die wir zu Ihnen nach Hause oder in die Location Ihrer Wahl liefern. Menüvorschläge unsererseits ersehen Sie in unserer Catering-Karte Overwauls Party-Service. Von internationalen Fleischspezialitäten bis zum Vegetarischen, vom Salat bis zum Nachtisch: Im Landgasthaus Overwaul ist für jeden etwas dabei.

Für Ihre Feierlichkeiten jeglicher Art beraten wir Sie gern nach Terminabsprache zur Menüauswahl, unseren Gerichten und Ihren Möglichkeiten bei uns. Wir helfen Ihnen in allen Fragen. Kontaktieren Sie uns oder kommen Sie auf ein leckeres Mittagessen oder Abendessen in unser Restaurant in Havixbeck bei Münster. Unser Chefkoch Christian Overwaul zaubert Ihnen internationale Spezialitäten, regionale Küche und eigene Kompositionen. Ein echter Genuss für jeden Gast.

Landgasthaus Overwaul

Herkentrup 24, 48329 Havixbeck

Telefon:02507 / 14 45

E-Mail: info@landgasthaus-overwaul.de

Internet: www.landgasthaus-overwaul.de