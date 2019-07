Wir entwickeln Kommunikationskonzepte für alle Sprachen

Internationale Kommunikation und interkulturelle Kompetenz sind der Schlüssel zu wirtschaftlichem Erfolg. Schon lange reicht es für Sie als Unternehmen und Ihre Mitarbeiter nicht mehr aus, nur die Muttersprache zu sprechen. Globale Geschäftsbeziehungen bedingen auch immer eine gewisse Fremdsprachenkenntnis, um den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg mit Ihrem Geschäftspartner zu gewährleisten. Als lizenziertes und zertifiziertes Sprachinstitut sind wir Ihr professioneller Sprachtrainer aller Sprachen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein individuelles Kommunikations- und Lernkonzept der Sprache Ihrer Wahl.

Dank unseres feinmaschigen Trainernetzwerkes können wir deutschlandweit Inhouse Sprachkurse anbieten. Ergänzt wird unser Sprachangebot durch E-Learning, Blended Learning und Sprachunterricht im virtuellen Klassenraum.

Sprachtraining für Unternehmen

Das Sprachinstitut CG Com hat sich insbesondere auf Sprachkurse für Unternehmen, Behörden und öffentliche Institutionen spezialisiert. Dabei orientiert sich der Unterricht an den Richtlinien des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Unsere Sprachkurse werden auf der Basis der individuellen Einstufung, der Analyse Ihres konkreten Bedarfs sowie einer zielorientierten Sprachlernberatung konzipiert.

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir einen Baukasten aus Kursmodulen mit definiertem Inhalt und festgelegten Sprachniveaus. Mit diesen bedarfsgerechten Sprachenschulungen können sich Ihre Mitarbeiter gezielt auf die für sie relevanten Skills vorbereiten.

Selbstverständlich bietet CG Com auch professionelle und international anerkannte Sprachenprüfungen an.

Mit verschiedenen Trainingsformen als Gruppen- oder Einzeltraining können wir Ihren Unterricht flexibel und bedarfsgerecht gestalten:

Präsenztraining in Ihrem Unternehmen

Training im Virtuellen Klassenraum

E-Learning – Blended Learning

Telefontraining 24/7

Workshops und Seminare

Inhaltlich unterstützen wir Sie ebenfalls mit einem breiten Spektrum:

Businesssprache

Fachsprachentraining wie z. B. technisches Englisch, Spanisch für Juristen etc.

Sprachtraining mit interkulturellen Aspekten

Kommunikations- und Präsentationstraining für Manager und Führungskräfte

Individuelle Themen

Sprachkurse für alle Sprachen im CG Com Sprachinstitut

Unser Sprachinstitut bietet Sprachkurse in nahezu allen Sprachen an. Neben Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch oder Russisch, können Sie bei uns außergewöhnlichere Sprachen wie Japanisch, Swahili, Persisch oder Arabisch erlernen. Selbstverständlich gehören auch Deutschkurse (Deutsch als Fremdsprache) zu unserem Angebot.

Als lizenziertes Spracheninstitut nehmen wir Sprachprüfungen wie TOEIC, TFI, Test WiDaF und telc-Prüfungen ab. Auch die zielgerichtete Prüfungsvorbereitung gehört zu unseren Leistungen – hier auch für weitere Prüfungsformate wie beispielsweise BEC, TOEFL oder DELE.

Passgenaue Methoden zum Spracherwerb in unserem Sprachinstitut

Seit mehr als 10 Jahren betreut das CG Com Sprachinstitut Unternehmen der verschiedensten Branchen. Telc-lizenzierte Sprachberater sowie qualifizierte und erfahrene, in der Regel muttersprachliche Trainer stehen für die Entwicklung des idealen Sprachkurskonzeptes und dessen Umsetzung. Kompetenzen werden so individuell und bestmöglich gefördert und ausgebildet. In unseren Sprachkursen vermitteln wir nicht nur einen guten Wortschatz und die richtige Grammatik sowie Schreib- und Lesekompetenzen, Sie erhalten ebenfalls Einblicke in die kulturellen und sprachlichen Eigenheiten der zu erlernenden Sprache.

Gern fertigen wir Ihnen Übersetzungen für nahezu alle Sprachen an und unterstützen Sie so in Ihrem Daily Business.

Deutschlandweite Sprachkurse – immer Ihr Ansprechpartner

Als Ihr flexibler Sprachkursanbieter organisieren wir Trainings deutschlandweit, auch an allen Standorten Ihres Unternehmens.

Ihr Vorteil: Wir organisieren alle Programme aus einer Hand – dadurch haben Sie immer einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie und Ihr Unternehmen gut kennt. Wir übernehmen für Sie das Teilnehmermanagement und sind Ihr Outsourcing-Partner für professionelle Organisation und Dokumentation für Ihre Sprachenschulungen. Auf Wunsch erhalten Sie einen Zugriff auf unser webbasiertes Kundenportal, so sind Sie in Sachen Sprachkurse immer auf dem aktuellen Stand.

Transparenz ist für uns das A und O. In unserem Stunden- oder Tagessatz sind selbstverständlich alle organisatorischen und sonstigen Leistungen enthalten. Die Möglichkeit einer festen Rahmenvereinbarung gewährleistet zudem eine kalkulierbare Leistungsabnahme.

Eine hohe Qualität ist für uns selbstverständlich:: Unser QM-System ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert und wir sind anerkannter Bildungsträger nach AZAV.

CG Com Institut für Internationale Kommunikation Anne Greiser

Rüenschlüppe 9, 48231 Warendorf

Telefon: 02581 9577030

E-Mail: info@cgcom.info

Internet: www.cgcom.info