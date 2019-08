Markt Eins Katja Haßelmann

Kochen mit Spaß und Genuss bei Markt Eins in Steinfurt bietet ein vielseitiges Angebot für alle, die gute Küche zu schätzen wissen und dabei Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Unser Programm für Gruppen von bis zu 20 Personen ist so vielfältig wie das Thema Kochen. Wir planen und führen für Sie Veranstaltungen zum Thema gesunde Ernährung durch und veranstalten außergewöhnliche Genussevents für jeden Geschmack.

Kurse, Events & VeranstaltungenUnser Programm für jeden Geschmack

Gesunde Ernährung ist ein Thema für jedermann. Kochkurse für Kinder gehören daher ebenso zu unserem Portfolio wie Kurse für „echte Kerle“. Ganz gleich, ob mit oder ohne Küchenerfahrung – wir planen unsere Kochevents immer ganz individuell und legen sie genau auf die Anforderungen der Teilnehmer aus. Diese sind zum Beispiel:

Familien und Freunde

Studenten- und Schülergruppen

Vereine

Frauen- und Männerclubs

Firmen

Und viele mehr

Vom Kochen als Familienevent bis hin zum Ladys Day sind bei Markt Eins den Möglichkeiten für Kochveranstaltungen keine Grenzen gesetzt. Sie planen eine eigene Veranstaltung und benötigen noch eine geeignete Location? Für Kochkurse und weitere kulinarische Events können Sie unseren Raum mieten!

So macht gesunde Ernährung Spaß: Unsere Veranstaltungen rund ums Kochen

In abwechslungsreichen Kochkursen selbst den Kochlöffel schwingen und dabei ganz nebenbei etwas über gesunde Küche lernen! Ganz gleich, ob Sie Ihre Ernährung umstellen möchten, sich bereits sehr bewusst ernähren und neue Inspiration suchen oder einfach gemeinsamen Kochspaß in der Gruppe suchen, wir haben in unserer Kochschule in Steinfurt genau das Richtige für Sie. Jeden unserer Kochkurse und jedes Kochevent stimmen wir auf ein spezielles Schwerpunktthema ab.

Kochen, backen, grillen oder ein Pralinenkurs, Rezepte für die vegetarische, die vegane oder glutenfreie Küche – wir halten ein breites Portfolio an Programmen bereit! Und wer nicht selbst kochen möchte, dem bieten wir weitere Möglichkeiten für Kochevents und kulinarische Veranstaltungen von Weinproben über Vorträge bis hin zum Frontcooking!

Buchen Sie Ihren ganz privaten Kochkurs oder ein Kochevent

Auch Sie möchten an einem spezifisch zugeschnittenen Kochkurs in der Kochschule oder an einem Genussevent bei Markt Eins in Steinfurt teilnehmen? Die Buchung bei uns ist ganz einfach!

Schauen Sie sich auf unserer Webseite um und lernen Sie unser aktuelles Programm kennen! Wir beraten Sie gerne und beantworten Ihre Fragen zu den angekündigten Terminen.

Markt Eins Katja Haßelmann

Markt 1, 48565 Steinfurt

Telefon: 02551 - 188 94 82

E-Mail: info@markteins-steinfurt.de

Internet: www.markteins-steinfurt.de