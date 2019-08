Kunstatelier weitmeer in Dülmen - weit mehr als nur Kunst

Bei der freischaffenden Künstlerin Jana Schmidt finden Sie Öl- und Acrylgemälde der besonderen Art

Der weite Blick in die Ferne, das Spüren von Sand zwischen den Zehen und der Wind, der um die Nase weht – für viele ist das Meer ein Ort der Sehnsucht und der Erholung. In meinen Öl- und Acrylgemälden nehme ich diese Emotionen auf und bringe sie auf die Leinwand. Als freischaffende Künstlerin male ich in erster Linie Landschaften, Stillleben und abstrakte Motive. Gehen Sie mit mir und meinem Atelier weitmeer auf eine Reise und lassen Sie sich inspirieren!