FÜR JEDEN ENERGIEBEDARF DIE PASSENDE BHKW LÖSUNG

EINFACH DIE ENERGIEZWEIFACH NUTZEN .

Stromzahler investieren in das Vermögen der Kraftwerksbesitzer statt in ihr Eigentum. Der Dachs ist auch ein Kraftwerk. Aber die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme verdampft nicht in die Umwelt, sondern heizt Räume und Brauchwasser. Die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme reduziert die Energiekosten um bis zu 50 %.