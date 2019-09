Mit einem Netzwerk aus Wissenschaftlern, Ärzten und Physiotherapeuten werden Lösungen gefunden, die mit Innovation, Hightech und Individualität überzeugen.

An unseren beiden Standorten in Münster und Ottmarsbocholt bieten wir zahlreiche Leistungen der Orthopädieschuhtechnik für besseres Stehen, Gehen und Laufen. Von Orthesen über Maßschuhe bis zu unserer Möller-App – das stete Arbeiten an Neuheiten für eine bessere Haltung macht uns zum kompetenten Ansprechpartner.

Wir bieten Ihnen:

Maßschuhe

Einlagen

Orthesen und Prothesen

Versorgung von Kinderfüßen

Sport und Ganglabor

Diabetikerschuhe

Ihre Fußgesundheit in den richtigen HändenOrthopädieschuhtechnik mit Erfahrung

Bereits in vierter Generation kümmern wir uns um individuelle orthopädieschuhtechnische Lösungen für Patienten mit verschiedensten Indikationen. Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter legen wir viel Wert auf bestens ausgebildete Spezialisten, die regelmäßig weitergebildet und geschult werden.

Unser Unternehmen beteiligt sich ebenfalls aktiv an unterschiedlichen Forschungsgruppen, ist Teil von namhaften Netzwerken und setzt auf kontinuierliche Entwicklung in der Orthopädieschuhtechnik. Unser gesamtes Wissen geben wir in Form von Publikationen und unserer Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Münster weiter.

Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb ist unser Anspruch an uns selber, auf Innovationen in der Orthopädieschuhtechnik zu setzen. Unsere Produkte sind genauso flexibel wie der Lebensstil unserer Patienten.

Ob Sportler, Kinder, Diabetiker oder Menschen mit Schwerbehinderung – in Zusammenarbeit mit Ärzten und Podologen bieten wir für jeden die optimale orthopädieschuhtechnische Lösung.

Möller Orthopädie Schuh Technik

Johann-Krane-Weg 40

48149 Münster

Tel.: 02 51 – 28 91 92-0

E-Mail: info@orthomoeller.de

Web: www.orthomoeller.de