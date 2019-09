Gasthof Alt Ledgen

Herzlich willkommen in unserer Pension im beschau- lichen Münsterland. Wir haben für Sie eine stilvolle Unterkunft, in der Sie komfortabel übernachten und sich ausruhen. Am nächsten Morgen begrüßen wir Sie in unserem Restaurant mit Bar, das auch Nicht-Hotelgästen offen steht.

Dort servieren wir vom stärkenden Frühstück bis hin zum deftigen Abendessen köstliche Gerichte.

Ihr Gasthof mit Pension in Ledgen bei Ahaus

In unserem Gasthof finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die auch Einheimische aus der Region anziehen. Einen ausgelassenen Freizeitspaß erleben Sie auf unserer Kegelbahn mit Musikanlage und Beamer. Gern können Sie diese anmieten. Ein Geburtstag, eine Firmenfeier oder ein anderes Ereignis steht an? Dann fragen Sie uns. Zu unserem verkehrsgünstig gelegenen Hotel mit Gasthof gehört ein Veranstaltungsraum, der sich für Gesellschaften mit bis zu 130 Personen eignet.

Ihr Hotel für Kurzzeit- und Langzeitaufenthalte

In unserer Pension bieten wir Ihnen schöne Zimmer für Kurzzeitaufenthalte ebenso an wie für Langzeitaufenthalte.

Aus diesem Grund übernachten bei uns Urlauber, Geschäftsreisende und Monteure aus der ganzen Welt. Mit Freude öffnen wir unsere Türen für Radfahrer und Motorradfahrer, die das herrliche Münsterland entdecken möchten. Zur Übernachtung stehen Ihnen in unserem historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert gemütliche und dennoch modern eingerichtete Zimmer mit insgesamt 39 Betten zur Verfügung.

Treten Sie ein und fühlen Sie sich in diesem rustikalen, traditionsreichen Ambiente wohl! Nach Ihren Wünschen buchen Sie das Zimmer mit oder ohne Frühstück. Feste Frühstückszeiten haben wir nicht, weswegen bei uns auch die Langschläfer ihren Tee und Kaffee sowie ein Frühstück erhalten.

Unser Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum „Dorf Münsterland“ – und damit in direkter Nähe der Partymeile nahe Ahaus. Wenn Sie Lust auf naturnahe Ferien mit hohem Unterhaltungswert haben, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Kostenloses WLAN auf den Zimmern

Barrierefreie Zimmer

Kostenlose Parkmöglichkeiten

Bar, Girocard, Mastercard, Visa

Ladestation für E-Bikes

Abschließbarer Schuppen für Fahrräder

Kegelbahn

Frühstück ab 06:00 Uhr

Anreise bis 23:00 Uhr

Gasthaus Alt Ledgen

Hauptstr. 21

48739 Legden

Tel.: 02566 9086865

E-Mail: info@gasthof-alt-legden.de

Web: www.gasthof-alt-legden.de