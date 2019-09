Hagebau Bruns Bauzentrum

Sie haben sich tausende Gedanken über Ihr Bauvorhaben gemacht, sind mindestens genauso viele Ideen immer wieder im Kopf durchgegangen, haben detaillierte Pläne erstellt und jetzt ist es endlich soweit – der Zeitpunkt für die Umsetzung ist gekommen! Unser Baustoffhandel bzw. Baumarkt (hagebaumarkt in Hörstel und Werkers Welt in Neuenkirchen) bietet Ihnen alles, was Sie für Ihr Herzensprojekt brauchen. Von der einzelnen Schraube bis zur kompletten Dacheindeckung finden Sie ein riesiges Sortiment vor, das wirklich jeden Bedarf in den Bereichen Neubau und Sanierung abdeckt.

Und während Sie bei uns einkaufen, erleben Ihre Kinder in der Spielecke jede Menge Spaß!

Unser Angebot im Überblick: BAUSTOFFE, TÜREN, GARTENARTIKEL & VIELES MEHR

In unserem Baustoffhandel und Baumarkt sind Sie goldrichtig, wenn es um folgende Themen geht:

Bauen und Renovieren Fliesen in vielen verschiedenen Ausführungen ermöglichen die unterschiedlichsten Designs für die Boden- und Wandgestaltung. Wählen Sie aus klassischen Keramikfliesen , kleinen Mosaikfliesen und XXL-Fliesen die perfekten Modelle aus.

Innen-, Haus-, Brandschutz- und Schallschutztüren Türen bilden nicht nur die Verbindung und Abgrenzung von Räumen, sondern sind außerdem wichtige Gestaltungselemente. Eine Sonderstellung nehmen Brand- und Schallschutztüren ein, die besonders hohen Anforderungen gerecht werden müssen. Unser großes Angebot an Innen-, Haus-, Brand- und Schallschutztüren wird Sie überzeugen.

Baustoffe / Baustoffhandel Hochwertige Baustoffe sind die sprichwörtliche Basis eines erfolgreichen Bauprojektes. In unserem Baustoffhandel erhalten Sie unter anderem Dämmstoffe , Zement , Gips , Mörtel , Fliesenkleber , Holz , Spachtel - und Ausgleichsmasse , Grundierungen und Montageschäume .

Badgestaltung Entspannen Sie schon bald in Ihrem Traumbad! Gemeinsam mit Ihnen planen wir mittels modernster 3D-Technik Ihr neues Bad bis ins kleinste Detail. Unser Sortiment umfasst WC- und Waschbecken, Badewannen, Duschen, Duschabtrennungen, Badmöbel, Dekoartikel und viele weitere Produkte namhafter Hersteller für die geschmackvolle Badgestaltung.

Gartencenter Verwandeln Sie Ihren Garten in ein grünes Paradies! Unser Gartencenter ist bestens mit Gartengeräten, Gartenholz, Gartenmöbeln, Be- und Entwässerungstechnik, Saatgut, Erden, Dünger, Pflanzen, Teich- und Pooltechnik, Garten-, Gewächs- und Gerätehäusern sowie zahlreichen weiteren Gartenprodukten ausgestattet.

Besuchen Sie uns noch heute und überzeugen Sie sich von dem umfangreichen Sortiment und unserem Top-Service!

