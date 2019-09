Vertrauen Sie in Sachen Immobilien auf 25 Jahre Branchenkenntnisse! DAN Hausverwaltung bietet Ihnen in Münster und Umgebung ein umfangreiches Leistungsspektrum, das exakt auf Ihre Bedürfnisse als Wohnungs- oder Hausbesitzer abgestimmt ist. Dabei liegen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen:

HAUSVERWALTUNGEN (für Eigentümer, Erbengemeinschaften und Wohnungseigentümer­gemeinschaften gemäß § 26 WEG) – wir sind Immobilienverwalter nach § 34 c GewOSONDEREIGENTUMSVER­WALTUNG

(Verwaltung Ihres Wohneigentums)VERMIETUNG UND VERKAUF

von ImmobilienOBJEKTBETREUUNG

für überregional tätige Hausverwaltungen

Bei uns ist Ihre Immobilie in professionellen und erfahrenen Händen – jetzt und in Zukunft! Um Ihnen jederzeit eine Immobilienverwaltung auf dem aktuellsten Kenntnisstand anbieten zu können, besuchen wir regelmäßig Fachseminare und berufsspezifische Fortbildungen zur Vertiefung unseres Wissens.

DAN Hausverwaltungs GmbH

Westfalenstraße 224,

48165 Münster

Telefon:02501 - 25 335

Telefax:02501 - 98 89 500

E-Mail: info@dan-muenster.de

Internet: www.dan-muenster.de