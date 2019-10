Unsere Leistungen für Ihr Unternehmen oder Ihren Landwirtschafts­betrieb umfassen:

Winterdienst (können wir durch die Zusammenarbeit mit MR deutschlandweit anbieten)

Grünflächenpflege

Photovoltaik: PV-Anlagenverkauf und Reinigung

Landwirtschaft

Kommunikation

Forstwirtschaft

Einkaufsvorteile

GRÜNFLÄCHEN­PFLEGE Wir bieten Ihnen die Außen- und Grünflächen­pflege von großen und ebenen Flächen, über unwegsame oder schmale Areale, bis hin zur Handarbeit. Die Grünflächen­reinigung rundet unser Angebot ab.PHOTOVOLTAIK Schlüsselfertige Photovoltaik-Anlage (alles aus einer Hand) ist unser Angebot an Sie! Außer um den Verkauf von PV-Anlagen kümmern wir uns auch um fachgerechte Reinigung der empfindlichen PV-Module.LANDWIRTSCHAFT Gerne geben wir Ihnen zum Beispiel Dünge­empfehlungen. Als anerkannter Vermittler der Nähr­stoffbörse NRW betreiben wir seit 2004 das neue Nährstoff­managementsystem. Hier erfahren Sie mehr!FORSTWIRTSCHAFT Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner in Sachen Forstwirtschaft in der Region Münsterland und darüber hinaus - unter anderem für das Regionalforstamt Münsterland, örtliche Forstbaumschulen und vieles mehrNLF GmbHHembergener Str. 10,48369 SaerbeckTelefon:02574 / 93 91 00Telefax:02574 / 93 91 010E-Mail: info@nlf-gmbh.de Internet: www.nlf-gmbh.de