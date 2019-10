Gartenhäuser in allen Variationen

Bei uns finden Sie die komplette Bandbreite vom einfachen Geräteschuppen bis zum Wochenendhaus. Wir bieten Ihnen: Holzhäuser, Gerätehäuser aus Metall (Biohort) oder Kunststoff, Gewächshäuser, Gartenzimmer/Wintergärten, Pavillons, Freisitze, etc. Nutzen Sie die komfortablen Filtermöglichkeiten um schnellstmöglich Ihr Gartenhaus aus unserem großen Angebot herauszufiltern.

Sie haben Fragen zum Thema Gartenhaus? Zögern Sie nicht uns anzurufen oder unseren Online-Chat zu nutzen - wir helfen gerne weiter! Vor Ort bei uns in Hörstel können Sie ca. 60 Gartenhäuser "live" erleben. Unsere Mitarbeiter begleiten Sie gerne auf Ihrem Rundgang und informieren Sie dabei ausführlich über Material und Einsatzmöglichkeiten für Ihr ganz individuelles Gartenhaus.

Terrassenüberdachungen - jedes Haus und jeder Garten sind anders.

Wie auch immer Ihre Immobilie gestaltet ist, newgarden bietet für jede Wohnsituation die passende Lösung. Eine Überdachung lässt sich individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend anpassen. Damit Sie Ihre Überdachung bei allen Wetterbedingungen nutzen können, kann sie mit Seitenwänden und Vorderwänden versehen werden – auch in bereits bestehende Überdachungen können diese nachgerüstet werden – bis hin zum kompletten Gartenzimmer.

Für ein wunderschönes Wohn- und Gartenerlebnis werden zahlreiche Zusatz- und Komfortoptionen wie Beleuchtung, Heizstrahler oder Sonnenschutz angeboten.

Der schönste Platz befindet sich mitten Garten? Kein Problem – dann entscheiden Sie sich für eine freistehende Überdachung.

Gerne beraten wir Sie vor Ort in Hörstel, telefonisch oder per Online Chat.

newgarden GmbH

Gutenbergstraße 16

48477 Hörstel

Telefon: 05459 80340

Telefax: 05459 803429

E-Mail: info@newgarden.de

Web: www.newgarden.de