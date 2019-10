Wir setzen Ihren Innen- und Außenbereich mit individuell abgestimmten Licht gekonnt in Szene

Licht und Lichttechnik übernimmt in der Außen- und auch Innenarchitektur nicht nur die Funktion der Beleuchtung, sondern ist ein wesentliches Gestaltungselement. Nicht nur die Lampen an sich dienen einem dekorativen Zweck, sondern auch das Licht verleiht dem Raum oder Gebäude eine besondere Atmosphäre sowie Dynamik und hebt Einzigartigkeiten hervor. Gerade deshalb ist es wichtig, Lampen und Lichttechnik immer individuell abzustimmen. Dafür ist die Luzidus Leuchtenmanufaktur Ihr richtiger Ansprechpartner – wir sind Experten in puncto Lichtkonzepte und fertigen individuelle Beleuchtungen ganz nach Ihren Wünschen an.

ÜBER 15 JAHRE ERFAHRUNG IM BEREICH INDIVIDUELLE BELEUCHTUNGSTECHNIK

Sie wünschen sich eine individuelle Leuchte, die perfekt auf Ihre Räumlichkeiten abgestimmt ist? Keine zu kaufende Lampe entspricht Ihren Vorstellungen und Gestaltungsideen? Dann wenden Sie sich an uns und wir finden die passende Lösung für eine maßgeschneiderte Beleuchtung. Ganz egal, ob Leuchttechnik für Shops, Gastronomie, Hotels, Industrie, Bürokomplexe, Schulen, Altenheime oder Park- oder Straßenanlagen – wir haben reichlich Erfahrung und wissen, welche Lichttechnik für welchen Einsatzbereich die Beste ist.

Dabei stehen eine hervorragende Qualität, ein zuverlässiger Service, fachliche Kompetenz und die handwerkliche Tradition bei uns im Mittelpunkt der Arbeit. Abgestimmt auf Ihre Wünsche, Räumlichkeiten und die dortige Gestaltung, entwickelt und produziert unsere Leuchtenmanufaktur für Sie maßgeschneiderte Lampen und Lichttechniken im attraktiven Design. Dazu gehören unter anderem:

historische Leuchten

Außenleuchten

Innenleuchten

Verkehrswegleuchten

Sonderanfertigungen

Für die individuelle Anfertigung von Lampen aller Art stehen wir sowohl für die Lichtberatung als auch für die Planung, Gestaltung, Konstruktion und Montageder Lichttechnik an Ihrer Seite. Dabei sind wir vor allem für Architekten oder Innenarchitekten und Bauplaner als auch für Privatkunden im Einsatz. Wir übernehmen außerdem die Aufarbeitung, Reparatur und Modernisierung von älteren Leuchten aller Art.

LUZIDUS GmbH

Raiffeisenstraße 4a,

59348 Lüdinghausen

Telefon:+49 2591 / 94 03 78

Telefax:+49 2591 / 98 03 78

E-Mail: info@luzidus.de

Internet: www.luzidus.nrw