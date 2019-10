Wir möchten Ihnen den Aufenthalt in unserem Restaurant in Dülmen im Kreis Coesfeld so angenehm wie möglich gestalten, und legen größten Wert auf die Qualität der Produkte. Bei uns erwartet Sie immer ein besonderes Geschmackserlebnis.

Unser Team besteht aus drei ambitionierten jungen Leuten, die aus der asiatischen Küche sowie dem kaufmännischen Bereich kommen. Frische Produkte, günstige Gerichte und ein hervorragender Geschmack stehen in unserem Restaurant an erster Stelle.

Unser Koch ist gebürtiger Vietnamese und kennt sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Restaurants in der asiatischen Küche bestens auf. Im Stadtgebiet Dülmen sind wir der Anlaufpunkt für asiatische Spezialitäten – sieben Tage die Woche.

Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die faszinierende kulinarische Welt Asiens!

Bock auf Bar? Moderne Barkultur in der City von Dülmen

Möchten Sie nach dem Kino noch einen gepflegten Drink genießen? Wollen Sie sich zu einem entspannten Cocktailabend mit Freunden verabreden? Oder haben Sie nach einem leckeren Essen bei Bock auf Wok noch Lust, einen schönen Abend zu verlängern? Mit Bock auf Bar gibt es nun mitten in der City von Dülmen eine Top-Adresse für Cocktails, ausgefallene Spirituosen und gute Gesellschaft!

Ob summer in the city oder weiße Winternacht: Hier ist immer was los!

Brandneu und schon für unverzichtbar erklärt: Mit Bock auf Bar ist in Dülmen abends immer etwas los! Bei uns gibt es coole Cocktailkreationen, lässige Longdrinks und vieles mehr. Im Sommer empfangen wir Sie gern auch in unserem Biergarten direkt am Haus, in dem Sie zu Ihren Cocktails die leckeren asiatischen Speisen von Bock auf Wok genießen können.

