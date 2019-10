G. Dreher GmbH

Mit handwerklichem Können und aktuellstem technischen Know-how realisieren wir fachgerechte Dämmungen an betriebstechnischen Anlagen und Rohrleitungen im Münsterland und deutschlandweit.

Ein weiterer fester Bestandteil unseres Leistungsspektrums sind Brandschutzmaßnahmen zur Verhinderung und Ausbreitung von Feuer und giftigen Rauchgasen im Brandfall. Auch hier sind wir immer auf dem neuesten Stand der Technik und bieten von der kompetenten Beratung über die Ausführung bis hin zum Folgeservice bedarfsgerechte Brandschutzlösungen aus einer Hand.

Unsere Kernkompetenzen im Überblick:

Wärmeschutz

Kälteschutz

Schallschutz

Brandschutz

Blechverarbeitung

Ergänzend zu unseren Schwerpunkten fertigen wir für Sie in der Karl Dreher Blechverarbeitungswerkstatt passgenaue Blechummantelungen für technische Isolierungen, richten Bleche nach Ihren Wünschen vor und realisieren Sonderlösungen und -konstruktionen.

Seit August 2009 sind wir als präqualifizierter Fachbetrieb eingetragen im Verzeichnis des Vereins für die Präqualifikation für Bauunternehmen e.V. unter der Registriernummer 010.002390

Ihr flexibler Spezialist für Isolier- und WKSB-Dämmarbeiten

Von Münster aus bundesweit für Sie im Einsatz

Unser Meisterbetrieb wird bereits in vierter Generation geführt – seit mehr als 90 Jahren stehen wir mit unserem Namen für erstklassige technische Isolierungen. Gemeinsam mit unseren verantwortungsbewussten Baustellenleitern koordinieren wir sämtliche Arbeiten und sorgen für einen reibungslosen Ablauf vor Ort.

Unsere qualifizierten Mitarbeiterteams führen im Großraum Münster und im gesamten Bundesgebiet alle WKSB-Dämmarbeiten fachgerecht und in höchster Qualität aus. Da wir unsere Verantwortung auch in der Ausbildung junger Fachkräfte sehen, werden auch unsere Auszubildenden aktiv in die Arbeit mit eingebunden. Unsere gewissenhaften Mitarbeiter aus dem kaufmännischen Bereich sorgen abseits der Baustelle für die unkomplizierte Abwicklung jedes Auftrages – so sind wir allen Anforderungen des heutigen Marktes gewachsen.

G. Dreher GmbH

Gildenstr. 2c,

48157 Münster

Telefon:0251 / 144 708-0

E-Mail: info@dreher-isoliertechnik.de

Internet: www.dreher-isoliertechnik.de