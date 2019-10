confidenta Dentallabor

Mit confidenta können Sie wählen zwischen:

Premium-Zahnersatz „Made in Germany“ – die optimale ästhetische Versorgung mit individuellem Service von unserem Dentallabor in Coesfeld

– die optimale ästhetische Versorgung mit individuellem Service von unserem Dentallabor in Coesfeld Preisgünstiger Zahnersatz aus dem Ausland – hochwertiger Zahnersatz, nach deutschen Normen gefertigt in unserem Partner-Dentallabor in der Türkei

Ein hohes Qualitätsverständnis und unser ausgeprägter Dienstleistungsgedanke sind Basis für beide Angebote. Unsere Leistungen im Bereich Zahnersatz umfassen unter anderem:

Kronen-/Brückentechnik

Ästhetische Frontzahnrestaurationen

Zirkonarbeiten / E-Max (Vollkeramik)

Inlays & Veneers

Implantatprothetik

Implantat-Suprastrukturen

Bohrschablonen

Teleskoparbeiten

Kombinierter Zahnersatz & herausnehmbarer Zahnersatz

Teilprothesen & Vollprothesen

Als kundenorientierter Dienstleister im Dentalbereich sind wir mit flexiblen und zuverlässigen Serviceleistungen für Sie da. So können wir Ihnen etwa bis zu fünf Jahre Garantie auf jeden confidenta-Zahnersatz anbieten.

IHR SPEZIALIST FÜR HOCHWERTIGEN ZAHNERSATZ IM MÜNSTERLAND

Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Know-how fertigen wir für Zahnarztpraxen und Patienten passgenauen Zahnersatz, der allen ästhetischen und funktionellen Ansprüchen gerecht wird. Wir beschäftigen ein erfahrenes und erstklassig ausgebildetes Zahntechniker-Team und verarbeiten mit modernster Ausrüstung hochwertige Werkstoffe in absoluter Präzision. Erfahren Sie mehr über die Angebote und den flexiblen Service des confidenta Dentallabors in Coesfeld!

confidenta Handelsgesellschaft: Import-Zahnersatz in höchster Qualität

Um der starken Nachfrage nach kostengünstigen Alternativen gerecht zu werden, bieten wir unseren Kunden mittlerweile seit über 10 Jahren mit der confidenta Handelsgesellschaft die Möglichkeit, Zahnersatz in unserem Partnerlabor in der Türkei herstellen zu lassen. Dabei profitieren Sie von attraktiven Preisvorteilen, einer hochprofessionellen Auftragsabwicklung und zertifizierter Qualität – sowohl die Arbeitsvorbereitung als auch die Endkontrolle erfolgt in unserem Coesfelder Dentallabor.

Nehmen Sie jetzt Kontakt zum confidenta Dentallabor auf!

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über uns und unsere umfangreichen Leistungen und verschaffen Sie sich in unserer Galerie einen ersten Eindruck von unseren Arbeiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

