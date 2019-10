Flora Grabmale ist im gesamten Münsterland und Ruhrgebiet Ihr Partner für hochwertige und preiswerte Grabsteine und Grabmale, Grabgestaltung und -erstellung. Ein Besuch unserer Ausstellungen lohnt sich, weil Sie hier eine einzigartige Auswahl verschiedener Grabsteine und Natursteine von hoher Qualität zu günstigen Preisen haben.

In unserer Ausstellung finden Sie immer bis zu 70 Modelle von Urnengräbern und Urnengrabsteinen. Natürlich ist die Ausstellung und unser Verkaufsraum barrierefrei zu erreichen. Hiermit möchten wir ihnen eine Auswahl von unseren äußerst günstigen Grabsteinen vorstellen, denn gerade in der heutigen Zeit spielt der Preis eine nicht unerhebliche Rolle.

Wir bieten Ihnen dazu noch die Exklusivität von Einzelstücken und die fachliche Kompetenz bei der weiteren Gestaltung des Denkmals. Für Sie als preisbewussten Kunden halten wir in unserer Ausstellung immer erstklassige Grabstein-Angebote bereit. Denn wir freuen uns, für Sie genau den richtigen Grabstein zu finden, der die Erinnerungen an Ihre Lieben festhält.

Grabsteine sind Denkmäler für Jeden

Denkmäler sind nicht für berühmte Persönlichkeiten, sondern für jeden Menschen bestimmt. Denn das Leben ist einzigartig.

Wir bieten Ihnen auf unserer Homepage einen Überblick unserer Arbeiten und eine Auswahl an besonderen Angeboten, dadurch bekommen Sie einen schnellen Überblick über unsere Leistungen. Diese Seite soll jedoch nicht den Besuch in unserer wunderschön gestalteten Ausstellung auf über 5000 m² im Flora Findlingspark in Münster-Handorf ersetzen. Denn Optik und Haptik eines Grabsteins überprüfen Sie am besten vor Ort. Grabmale und Grabsteine sind wichtige Begleiter bei der Trauerbewältigung denn sie sind Orte der Beständigkeit in einer Welt der Veränderung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr flora-Grabmale Team

Flora Grabmale GmbH

Gildenstraße 10

48157 Münster

Telefon: +49 251 325650

Telefax: +49 251 325467

E-Mail: info@flora-grabmale.de

Internet: www.flora-grabmale.de