Exklusives Catering in Münster und Umgebung:Bieten Sie Ihren Gästen ein gastronomisches Gourmeterlebnis!

Wir sind in Münster, Kreis Coesfeld und Steinfurt Ihr Ansprechpartner für hochwertiges Catering und exklusive Gastronomie-Erlebnisse. Nachhaltig überzeugen wir Sie durch unser anspruchsvolles Full-Service-Angebot mit gehobenen Menüs und Speisen sowie erstklassigen Buffets. Um dies zu erreichen, kochen nur versierte Köche für Sie und richten das Essen geschmackvoll an. Ob für ein privates Fest oder eine Firmenveranstaltung: Ihre Gäste werden von den mit Liebe kreierten Gourmetfreuden begeistert sein.

Garantiert Gourmet:Ihre Mario Engbers Gastronomie & Service GmbH

Gutes Essen ist kein Zufall. Exquisites Essen eine Kunst. Wir von der Mario Engbers Gastronomie & Service GmbH servieren Ihnen ausschließlich Gourmetspeisen, die den Gaumen verwöhnen. Dabei legen wir nicht nur wert auf eine kunstvolle Essenszubereitung, sondern auch auf die Auswahl der Lebensmittel. Sie sind die Basis für jeden Genuss. Zuverlässig verwenden wir nur nachhaltige Nahrungsmittel von 1-A-Spitzenqualität. Gourmetfreuden begeistern neben Aroma und Optik durch ihre Darreichungsform. Mit Freude stellen wir Ihnen für ein exklusives Catering unser Servicepersonal zur Verfügung. Es ist sorgfältig ausgebildet und spiegelt so die Erstklassigkeit unserer Speisen wider. Freundlich, gewissenhaft und höflich bedient es Ihre Gäste so, als säßen sie in einem gehobenen Restaurant der Spitzengastronomie. Um dies sicherzustellen, bilden wir unser Serviceteam bis ins kleinste Detail selbst aus. Mit uns erhalten Sie ein ganzheitliches Gourmeterlebnis der Extraklasse!

Mario Engbers Gastronomie & Service GmbH

An den Speichern 10,

48157 Münster

Telefon:0251 417060

Telefax:0251 41706-55

E-Mail: info@marioengbers-catering.de

Internet: www.marioengbers-catering.de