Schröder Gebäudeservice GmbH

Seit der Gründung im Jahr 1998 kümmern wir uns professionell um unterschiedliche Schadensfälle, indem wir Dienstleistungen zur Werterhaltung und Sanierung von Gebäuden anbieten.

Technische Trocknung von Gebäuden sowie die Komplettsanierung von Brand- und Wasserschäden mit modernster Technik sind die Prozesse, auf die wir uns fokussieren.

Aufgrund von feuchten und regnerischen Klimaverhältnissen – besonders im Herbst und im Winter – sind in Deutschland viele Gebäude schimmelpilzgefährdet. Ob eine Gesundheitsgefahr von Schimmelsporen ausgeht, hängt von ihrer Konzentration und der Art des Schimmels ab.

Kleinere Schimmelsporenmengen können auch über die Außenluft in den Raum geraten, diese geringen Konzentrationen sind jedoch im Allgemeinen ungefährlich, da sie bei ordnungsgemäßer Lüftung den Raum schnell wieder verlassen.

Sind Wände, Decken, Böden oder Einrichtungsgegenstände in den Wohnräumen von Schimmel betroffen, steigt die Konzentration an Schimmelsporen in der Raumluft. In diesem Fall hilft meist kein regelmäßiges Lüften mehr, um den Schimmelbefall zu beseitigen, sondern nur noch eine fachgerechte Sanierung, die wir gerne für Sie übernehmen.

Selbstverständlich müssen wir den schädlichen Sporen Paroli bieten! Denn Schimmel sieht nicht nur unschön aus und verbreitet einen modrigen Geruch – er zersetzt auch die Bausubstanz und birgt hohe gesundheitliche Risiken.

Weg mit dem Schimmel – Gebäude- und Schimmelsanierung, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen und mehr

Wir kümmern uns um die fachgerechte Beseitigung von Schimmelpilzschäden sowie Grund- und Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen.

Unsere Leistungensind darüber hinaus:

Wasserschadenbeseitigung

Bautrocknung

Brandschadensanierung

Schimmelsanierung und -schutz

und vieles mehr

Zu unseren Kunden zählen:

private Immobilienbesitzer

öffentliche Auftraggeber

Firmen

Architekten

Sachverständige

Bauträger

Hausverwaltungen

Versicherungsgesellschaften

Seit 2013 sind wir Handelspartner der Firma KEFA System GmbH

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie auf der Suche nach einem Spezialisten für Schimmelsanierung, Bautrocknung & Co.? Dann rufen Sie uns an oder schildern Sie uns Ihr Anliegen kurz in einer Mail. Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.

Schröder Gebäudeservice GmbH

Auf der Laer 1,

48157 Münster

Tel: 0251 / 379 59

Fax: 0251 / 379 59 03

E-mail: mail@schroeder-gs.de

Web: www.schroeder-gs.de