Restaurant im Herzen von EnnigerSpeisen und feiern Sie im Lindenhof!

Herzlich willkommen im Restaurant Lindenhof – der traditionellen Gaststätte im Herzen von Ennigerloh-Enniger. Ob Schnitzel „Wiener Art", Rumpsteak mit Röstzwiebeln und Porree, Grünkohl-Klassiker und viele weitere köstliche Speisen – bei uns entdecken Sie die Vielfalt der Kochkunst. Bereits seit 1935 ist der Lindenhof in Familienbesitz. Schon in der Vergangenheit wurde unzähligen Gästen ein unvergesslicher Restaurantbesuch ermöglicht. Auch heute noch sorgt das Team unserer traditionellen Gaststätte für strahlende Gesichter. Mit verschiedensten Spezialitäten aus der deutsch-westfälischen und internationalen Küche bietet unsere Speisekarte alles, was das Herz begehrt.

Speisen Sie im Restaurant Lindenhof und genießen Sie die Wohlfühlatmosphäre in romantisch-gemütlichem Ambiente. Während Sie sich bei einem Glas Weißwein, einem kühlen Pils oder einem anderen leckeren Getränk zurücklehnen, verwöhnen wir Sie mit wohlschmeckenden Gerichten. Ein Tisch für Zwei? Oder möchten Sie ein größeres Event in unserem Saal feiern? Gerne können Sie Ihre persönliche Reservierung telefonisch 0 25 28 - 84 65 oder per E-Mail info@lindenhof-enniger.de anfragen – unser Team ist für Sie da!

Andreas Spitthöver Restaurant Lindenhof Enniger

Hauptstraße 62,

59320 Ennigerloh - Enniger

Telefon:0 25 28 - 84 65

E-Mail: info@lindenhof-enniger.de

Internet: www.lindenhof-enniger.de