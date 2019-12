Sie träumen von einer zeitgemäßen Badgestaltung, möchten eine Spanndecke montieren, hochwertige Fliesen verlegen oder eine neue Heizungsanlage installieren lassen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse! Unser familiengeführter Ausbildungs- und Meisterbetrieb mit Sitz im Kreis Borken ist Ihr Partner in Sachen Heizung, Sanitär und Spanndecken.

Besonderes Augenmerk liegt bei unserer Arbeit auf der Sanierung und dem Umbau von Badezimmern. Wir bieten Ihnen eine professionelle Badgestaltung mit einer umfassenden Beratung und einer anschaulichen 3D-Visualisierung Ihres zukünftigen Traumbades.

Seit zwei Jahrzehnten sind wir Ihr kompetenter Partner im Raum Borken

Schon seit dem Jahr 2000 ist unser Meisterbetrieb für Sie da. Dabei ist es uns wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sind für uns und unsere Mitarbeiter daher eine absolute Selbstverständlichkeit. Nur so ist es möglich, in unserer Ausstellung die aktuellsten und angesagtesten Badtrends zu präsentieren.

Schauen Sie nach vorheriger Terminabsprache vorbei und erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen die moderne Badgestaltung zur Verfügung stellt. Übrigens: Wir sind als Aussteller auch auf verschiedenen Messen vertreten!

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich individuell beraten

Unsere Leistungen und das breite Servicespektrum haben Sie überzeugt? Gerne werden wir auch für Sie tätig! Kontaktieren Sie unsere Experten: Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine Nachricht, um einen Beratungstermin zu vereinbaren – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

MeetzBrook 1, 46359 HeidenTelefon:+49 0 28 67 - 90 94 61Telefax:+49 0 28 67 - 90 94 62E-Mail: info@meetz-buss.de Internet: www.meetz-buss.de