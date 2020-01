HERZLICH WILLKOMMEN

bei Ihrem Dienstleister auf "hohem Niveau"!

Als Meisterbetrieb können Sie nicht nur handwerkliches Können, sondern auch innovative und wirtschaftliche Lösungen von uns erwarten.

Eine vorausschauende Planung und eine fachgerechte Ausführung von Projekten sind für uns selbstverständlich. Deshalb sind wir Ihre Spezialisten für komplexe Herausforderungen.

Als Ausbildungsbetrieb sind wir seit 1980 Mitglied in der Handwerkskammer und der Dachdeckerinnung. Wir denken und arbeiten zukunftsorientiert und Gewerke übergreifend. Ihrem Bauwerk gilt unsere ganze Aufmerksamkeit. Die regelmäßige Teilnahme an Schulungen und Zertifizierungen in allen Bereichen ist für uns obligatorisch.

Unsere Kompetenz macht uns seit Jahren zu einem gefragten Partner für Architekten und Planungsbüros, aber auch Hausbesitzer und Häuslebauer schätzen unsere termingerechte, präzise Arbeit. Es ist unser größtes Anliegen, die Wünsche unserer Kunden stets mit höchster Sorgfalt und Liebe zur Perfektion auszuführen.

IHRE WANNIGMANN GMBH

Gebrüder Wanningmann

Jakob-Kaiser-Straße 3

59348 Lüdinghausen

Tel: 02591 5000

Fax: 02591 1480

Web: www.wannigmann-gmbh.de

E-Mail: i nfo@wannigmann-gmbh.de