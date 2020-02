Käuper & Pettrup GmbH & Co KG

BEI ALTBAU­SANIERUNGEN von unserer langjährigen Erfahrung profitieren

Wer sich mit dem Thema Altbausanierung auskennt, der weiß, wie viele Aufgaben bei einem solchen Vorhaben zu koordinieren sind. Denn je nach Arbeitsumfang wird dafür das Fachwissen unterschiedlicher Handwerker benötigt. Unseren in Münster ansässigen Meisterbetrieb können Sie jederzeit mit der Steuerung aller an der Sanierung beteiligten Gewerke beauftragen. So binden wir beispielsweise Maurer, Fliesenleger und Trockenbauer, aber auch Elektriker und Maler in Ihre Altbausanierung ein.

Darüber hinaus sind wir der geeignete Ansprechpartner, falls Sie Ihre Heizung sanieren möchten. Unsere Handwerker rüsten beispielsweise alte Ölheizungen auf Gasheizungen um. Weiterhin prüfen wir für unsere Kunden, ob der Einbau einer neuen Heizung unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten sinnvoller ist. Bei Bedarf bieten wir Ihnen dann moderne Heizungsanlagen der Firma Viessmann an. Sobald Sie sich für ein neues System entschieden haben, erfolgt die sachgemäße Montage und Inbetriebnahme der Anlage durch unser geschultes Fachpersonal.

LASSEN SIE IHR BAD SANIEREN

Im Rahmen einer Altbausanierung übernehmen wir ebenso die Umgestaltung von Badezimmern. Wer sich für unsere professionelle Badsanierung entscheidet, profitiert von diesen Vorteilen:

Badgestaltung nach individuellen Vorgaben

barrierefreies Bad möglich

auf Wunsch 3-D-Badplanung

Koordination aller beteiligten Gewerke

Unsere Sanitärinstallateure haben viel Freude dabei, alle Kundenvorgaben vollständig umzusetzen. Deshalb ist uns ein ausführliches Gespräch mit Ihnen besonders wichtig. Dabei können Sie sämtliche Anforderungen nennen, die Sie an Ihr neues Bad stellen. Ferner tauschen wir im Zuge einer Altbausanierung veraltete Armaturen und Versorgungsleitungen aus. Sollten weitere Gewerke wie beispielsweise Elektriker, Fußbodenaufbereiter oder Maurer benötigt werden, binden wir diese auch in das Projekt ein

Sie möchten weitere Auskünfte zu unseren Leistungen im Bereich Altbausanierung haben oder wünschen einen Beratungstermin in Münster? Dann rufen Sie einfach an oder schreiben uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Käuper & Pettrup GmbH & Co KG

Schiffahrter Damm 251,

48147 Münster

Telefon:0251 / 31 52 44

Telefax:0251 / 31 51 30

E-Mail: kaeuper@t-online.de

Internet: www.kaeuper-pettrup-muenster.de