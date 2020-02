Unser Unternehmen:

Die SPEDITION TEBBE wurde 1933 von Clemens Tebbe in Ibbenbüren gegründet.Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Firma von einem klassischen Fuhrbetrieb, welcher mit Kipperzügen hauptsächlich Sand Schiefer und Steine beförderte, zu einer modernen Tankwagenspedition, die heute Säuren, Laugen und andere Chemikalien transportiert bzw. den Transport vermittelt.

Das Haupttätigkeitsfeld ist vorwiegend die nationale Spedition. Außerdem werden Transporte zu und aus europäischen Nachbarländern durchgeführt.Im eigenen Fuhrpark werden ausschließlich nur Fahrzeuge mit Euro 3 bis 5 Motoren eingesetzt, d.h. dass durch diese schadstoffreduzierten Motoren ein positiver Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet wird.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter.

Die Geschäftsleitung liegt heute in zweiter und in dritter Generation bei Franz-Josef Tebbe und Maik Tebbe.

Produktbereiche

Natronlauge, Bleichlauge

Salzsäure, Schwefelsäure

Aluminiumchlorid, Eisenchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid

und mehr

Unsere Fahrzeuge und Tankauflieger

Gummierte Auflieger

VA-Stahl

VA-Sonderstahl

Einkammer-/Mehrkammer- Fahrzeuge

Entladung

per Druckluftkompressor

über mobile Pumpen

(z.B. bei Säuren)

Unser Qualitätsanspruch:

GPS-Ortung aller Fahrzeuge

Alle unsere Fahrer haben einen Gefahrengutschein (ADR-Schein)

Festes, geschultes Fahrpersonal mit festen Fahrzeugzuweisungen

24-Stunden-Hotline

Eine flexible Mannschaft für Ihre Transportlogistik!

Unsere Referenzen:

Seit über 70 Jahren greifen die chemische Industrie und Chemiehändler deutschlandweit auf uns zurück, denn:

Wir sind flexibel und schnell.

Sie erhalten jederzeit direkt Auskunft.

Wir sind absolut neutral und vertraulich für den Händler.

Unsere Fahrer sind geschult, keine Fahrt-/Ladungsinformationen weiterzugeben.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne persönlich unsere Referenzen vor.

Tebbe Transporte GmbH & Co. KG

Tecklenburger Damm 37

D-49477 Ibbenbüren

Telefon: 05451 94 64-0

Telefax :05451 94 64-64

E-Mail: info@tebbe-spedition.de

Internet: www.tebbe-spedition.de