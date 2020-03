IHRE HÖRGERÄTEAKUSTIKER IN RHEINE– Beratung, Verkauf und vieles mehr

Wenn das Gehör nachlässt und Sie Probleme haben, Ihre Umwelt zu verstehen, dann ist schnelles Handeln angesagt. Spätestens jetzt sollten Sie unbedingt einen Hörtest machen und sich an Experten – wie die Hörgeräteakustiker der Wesendahl Hörakustik GmbH – wenden. Wir sind Ihre Adresse in Rheine-Mesum, wenn Sie einen Spezialisten für die Beratung bzw. Anpassung von Hörgeräten für Kinder und Erwachsene suchen oder es um professionelle Hörtests geht.

Bereits seit 2015 überzeugen wir mit einem fachgerechten und umfassenden Service rund um das Thema Hören. Wir wissen, dass Sie mit einem von uns perfekt angepassten Hörgerät ein Stück Lebensqualität zurückbekommen. Genießen Sie endlich wieder Ihre Lieblingsmusik, gehen Sie ins Theater oder Kino und nehmen Sie einfach wieder problemlos an Gesprächen um Sie herum teil – unsere Hörgeräteakustiker helfen Ihnen dabei!

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM RUNDUM-SERVICE für besseres Hören

Bei unseren Hörgeräteakustikern erwartet Sie ein umfangreiches Produktangebot. Mit diesem, gepaart mit einem hohen Maß an Fachwissen und viel Erfahrung, finden wir garantiert die optimale Hörhilfe für Sie. Damit Sie zudem in den vollen Hörgenuss kommen, nehmen wir selbstverständlich auch sämtliche Einstellungen und Anpassungen an Ihrem Hörgerät vor.

Darüber hinaus können sowohl Erwachsene als auch Kinder bei uns einen kostenlosen Hörtest machen. Bei dem Test wird die Fähigkeit, Töne in unterschiedlichen Frequenzen und Lautstärken zu erkennen sowie akustische Sprachsignale zu verstehen, analysiert. Mithilfe des speziellen, ebenfalls kostenlosen MERCATOR-Hörtests überprüfen wir zudem die Fähigkeit, die Richtung zu erkennen, aus der ein akustisches Signal kommt.

HÖRGERÄTE

Ergibt ein Hörtest die Notwendigkeit einer Hörgeräteversorgung, erfolgt zunächst eine umfassende, individuelle Beratung.

LICHT­SIGNAL­ANLAGEN

Für Schwerhörige und Hörgeräteträger gibt es viele praktische Alltagshilfen, die wichtige akustische Signale verstärken oder in Lichtsignale umsetzen.

HÖRTEST

Wir führen ausführliche Hörteste zur Bestimmung Ihres Hörvermögens durch. Kommen Sie zu uns und lassen Sie einen unverbindlichen und kostenfreien Hörtest machen.

PÄDAKUSTIK

Für Erwachsene ist ein Hörtest keine große Sache. Kinder können oft noch gar nicht richtig mitteilen, was ihnen fehlt: sie brauchen einen besonderen kindgerechten Hörtest.

Abgerundet wird das Angebot Ihrer Hörgeräteakustiker durch maßgefertigten Gehörschutz und hilfreiche Lichtsignalanlagen. Informieren Sie sich vor Ort außerdem über Zuschüsse der Krankenkassen für Hörgeräte, Garantieverlängerungen und unseren Leihgeräteservice bei anfallenden Reparaturen, die wir im hauseigenen Labor mit Werkstatt übernehmen.

HABEN SIE NOCH FRAGEN AN UNS?

Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter. Besuchen Sie unser Geschäft in Rheine oder kontaktieren Sie unsere Hörgeräteakustiker.

