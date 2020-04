Im Dezember 2011 gegründet, erfährt unser Inhabergeführtes Unternehmen seitdem eine stetige, positive Entwicklung. Wir sind der Überzeugung, dass dies nicht zuletzt an unserer starken Kundennähe liegt, denn der Kunde steht stets im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Grundlage für eine erfolgreiche Versorgung mit Hörsystemen, ist eine ausführliche Ausprobe und ggf. auch der Vergleich verschiedener Geräte. Diese Zeit nehmen wir uns gerne für Sie!

Bei Fragen oder Interesse an unseren Leistungen, besuchen Sie uns doch einmal persönlich in Altenberge oder in Münster direkt gegenüber dem Kiepenkerl.

Hörgeräte in Münster

Hörstudio Fauska & Trunt GmbH – Ihr Anbieter für hochwertige Hörgeräte in Münster

Wenn Sie in Münster auf der Suche nach einem Fachanbieter für hochwertige Hörgeräte sind, dann ist die Hörstudio Fauska & Trunt GmbH die richtige Adresse. Als qualifizierte und erfahrene Hörgeräteakustik-Meister bieten wir Ihnen in unserem inhabergeführten Fachbetrieb ein breites Spektrum technisch ausgereifter Hörgeräte verschiedener Hersteller an. Freundliche und persönliche Beratung in unserem Hörstudio, Ausprobe in aller Ruhe und bei Bedarf ein ausgewogener Vergleich verschiedener Geräte sind die Grundlagen unserer Firmenphilosophie. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Ohren und freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Räumlichkeiten unmittelbar gegenüber dem Kiepenkerl in Münster!

Fachgerechter Service für die Anpassung des richtigen Hörsystems

Individueller Service sowie transparente und ehrliche Beratung zeichnen unsere Leistungen aus, wenn es um Hörgeräte geht. Die Nähe zum Kunden steht dabei in unserem Hörstudio selbstverständlich im Mittelpunkt. So gehen bei uns modernste, computerunterstützte Technik und individuelle menschliche Beratung stets Hand in Hand. Die enge Zusammenarbeit mit dem für die Diagnose und Verordnung zuständigem HNO-Arzt ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Wir machen mit Ihnen einen Hörtest, analysieren per Ton- und Sprachaudiometrie Ihr Hörvermögen und machen uns ein Bild von Ihren individuellen Hörgewohnheiten, dem Hörumfeld sowie Ihren speziellen Hörbedürfnissen. Aus einer Auswahl kostenlos zur Probe mitgegebener Geräte treffen Sie nach einer Testzeit dann Ihre Wahl. Nach einem Ohrabdruck fertigen wir für Sie die passende im Ohr zu tragende Schale oder hinter dem Ohr anzubringende Otoplastik. Individuelle Anpassung, Training in der Handhabung sowie Nachsorge, Überprüfung und Nachbetreuung runden die Palette unserer Leistungen ab.

Individuelle Betreuung und Beratung aus einer Hand

Wir haben für Sie und Ihre Belange immer ein Ohr und gehen individuell auf Ihre spezifischen Wünsche ein. Gerne beraten wir Sie auch über die unterschiedlichen Leistungen bei Zuschüssen durch die verschiedenen Krankenkassen. Machen Sie gerne telefonisch, per E-Mail oder Kontaktformular einen Termin mit uns in Münster aus!

Markus Fauska & Nils Trunt

Hörstudio Fauska & Trunt GmbH

Tel.: 0251/98294344

Spiekerhof 2

48143 Münster

Münsterstr. 11-13

Altenberge 48341

Tel.: +49 2505-9484827

E-Mail: info@hoerstudio-muensterland.de

Web: www.fauska-trunt.de