Aus umweltschonenden Energiekonzepten werden lukrative Investitionen – dies gelingt mit dem Rundum-Sorglos-Service der Firma Wärme- und Kältetechnik vor dem Brocke GmbH aus Lingen-Biene. Egal, ob es um das Montieren von Klimaanlagen, die regelmäßige Wartung von Kälteanlagen oder das Installieren von Wärmepumpen geht – das hoch motivierte Team des im Jahr 1988 gegründeten Unternehmens ist Ihr Ansprechpartner für innovative Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik.

In Anbetracht der fortschrittlichen Entwicklung ist Nachhaltigkeit ein zunehmend wichtiges Thema für viele Menschen weltweit geworden. Dank moderner Technologiekonzepte ist es möglich, erneuerbare Energien als Alternative zu fossilen Brennstoffen zu nutzen. Ob aus der Erde, der Luft oder dem Wasser – die Natur stellt uns unendliche Ressourcen zur Verfügung. Da die Energiekosten ohnehin stetig steigen, ist es umso notwendiger, sich von einem erfahrenen Experten für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik beraten zu lassen. Die Wärme- und Kältetechnik vor dem Brocke GmbH in Lingen-Biene ist mit intelligent anpassbarer Anlagentechnik von renommierten Qualitätsanbietern vertraut und kennt sich bestens mit dem Einsatz von Wärmepumpen aus. Ob für gewerbliche oder private Kunden – durch die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die langjährige Erfahrung realisiert das Montage- und Service-Team innovative Energiekonzepte für verschiedenste Gebäude.

KÄLTE- UND KLIMATECHNIK IN LINGEN-BIENE:Anlagetechnik für verschiedenste Gebäude

Bei uns steht die fachkompetente Beratung in Kombination mit einer detaillierten Planung im Vordergrund unserer Arbeit im Bereich der Klima- und Kältetechnik. Nur so kann die exakte Dimensionierung von technisch einwandfreien Anlagen realisiert werden. Wir sind:

Meister- und Ausbildungsbetrieb

Mitglied im Verband Deutscher Klimafachbetriebe

OCHSNER-Wärmepumpen Systempartner

SmS-zertifiziert (Sicherheit mit System)

Mitglied im Bundesverband Wärmepumpe (BWP)

Sie möchten Ihr Eigenheim mit einer modernen Klimaanlage ausstatten, um Temperaturen selbst regulieren zu können? Sie benötigen Unterstützung bei der Konzeptionierung eines neuen Tiefkühllagers für Ihr Gewerbe? Egal, ob Kühlanlagen oder Kfz-Kühlanhänger – wir entwickeln zeitgemäße Konzepte aus der Klima- und Kältetechnik.

WÄRMEPUMPEN ALS INNOVATIVE HEIZLÖSUNG –lukrative Investition in erneuerbare Energiekonzepte

Die Wärmepumpe hat sich als klimafreundliche Heizlösung etabliert. Dank Ressourcen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, können private Haushalte und Firmen ohne den Gebrauch von fossilen Brennstoffen heizen. Die thermische Energie aus der Umwelt wird in der Wärmepumpe gespeichert und in Wärme umgewandelt. So können Gebäude rund um die Uhr beheizt werden, ohne dass Holz, Öl oder Gas benötigt werden. Stattdessen speichert die Wärmepumpe Energie aus Luft, Grundwasser und dem Erdreich. Informieren Sie sich über Fördermittel und Co.!

Gerne beraten wir Sie rund um Anlagentechnik im Bereich der Kälte- und Klimatechnik sowie über innovative Energiekonzepte, die mit Wärmepumpen realisiert werden. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

