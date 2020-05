Haidar Bodenbeläge + Verlegefachbetrieb

Suchen Sie Profis für das Verlegen von Fußbodenbelägen aller Art? Dann sind wir die richtige Adresse, egal ob es sich dabei um gewerbliche oder private Objekte handelt. Zu unserem Einzugsgebiet gehört die Stadt Münster. Wir sind vor allem im Parketthandel und als Bodenleger sehr erfolgreich.

Sie können zwischen Laminat, Parkett, elastischen Böden und Teppichböden wählen. Unsere Fachleute liefern und verlegen sowohl PVC-Beläge als auch

Linoleum,

Kautschuk,

Parkett,

Kork und

Teppichböden.

Als besondere Serviceleistungen bieten wir die Verarbeitung mit Mikrozement und die Aufbereitung von Parkett und Dielen an.

Parkettböden halten jahrzehntelang, wenn sie richtig gepflegt werden. Unsere professionellen Bodenleger stehen selbstverständlich auch für Reparaturen in Münster gerne jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus beinhaltet unser reichhaltiges Angebot das korrekte Vermessen, die Auslieferung sowie Verlegung Ihres neuen Bodenbelages.

Dazu gehört auch die fachgerechte Versiegelung. Neben der Verlegung handeln wir mit Laminat-, Design- und Parkettbelägen.

Unsere Bodenleger verlegen Ihren neuen Bodenbelag nach Ihren Wünschen.

Der Familienbetrieb Haidar arbeitet zuverlässig und renoviert mit viel Liebe und Geduld Ihr Heim oder Ihren Betrieb. Jedes Material und jeder „Gebrauchsgegenstand“ wird einmal älter, das heißt aber noch lange nicht, dass es oder er deswegen weggeworfen werden muss. Holz ist ein Naturwerkstoff, aber auch Leben und ein Stück Natur, das wir in unser Heim und unsere Arbeitsstätte holen. Es belebt Stein und Mauern und lässt uns „zu Hause“ fühlen.

Zu unseren Kunden zählen sowohl Unternehmen und Hausverwaltungen als auch Privatkunden in und um Münster. Unsere Leistungen sind im Parketthandel in und um Münster sehr gefragt. Gerade bei Altbauten oder historischer Bausubstanz ist es wichtig, die Gegebenheiten an Ort und Stelle sehr genau unter die Lupe zu nehmen. Gerne stehen wir jederzeit für telefonische und persönliche Anfragen sowie per E-Mail zu Ihrer Verfügung.

Haidar Bodenbeläge + Verlegefachbetrieb

Youssef Haidar

Gropiusstraße 1,

48163 Münster

Telefon:02501 - 92 36 111

Mobil:0170 - 21 18 499

E-Mail: kontakt@haidar-bodenbelaege.de

Internet: www.haidar-bodenbelaege.de