Riss in der Scheibe? Wir bringen das in Ordnung

Ein Riss in der Scheibe ist nicht nur äußerst ärgerlich, sondern auch ein echtes Risiko für Ihre Sicherheit. Im Autoglas Zentrum Ibbenbüren kümmern wir uns seit mehr als 20 Jahren kompetent und zuverlässig um defekte Autoscheiben.

Mit einer professionellen Steinschlagreparatur oder dem fachgerechten Austausch der Autoscheibe sorgen wir dafür, dass auch Sie wieder den Durchblick haben. Damit Sie sicher unterwegs sind und beim nächsten TÜV-Termin keine böse Überraschung erleben, bringen wir Ihre Scheibe schnell und routiniert wieder in Ordnung. Und da wir eng mit zahlreichen Autoversicherungen zusammenarbeiten, müssen Sie sich in vielen Fällen nicht einmal Gedanken um die Kosten machen. Diese übernimmt in der Regel Ihre Teil- oder Vollkaskoversicherung.

Wir kümmern uns aber nicht nur um den Riss in der Scheibe Ihres Autos, sondern auch darum, dass Sie mobil bleiben. Und deshalb stellen wir Ihnen kostenlos einen komfortablen Leihwagen zur Verfügung. Während wir Ihr Fahrzeug neu verglasen, gehen Sie wie gewohnt Ihren täglichen Geschäften nach. Service wird bei uns eben besonders großgeschrieben.

Ein Wohnmobil neu verglasen– eine Sache für echte Experten

Die Verglasung eines modernen Wohnmobils stellt eine echte Herausforderung dar, die nur mit einer langjährigen Erfahrung und einer besonderen Expertise gemeistert werden kann. Bei uns im Autoglas Zentrum sind Sie mit Ihrem Wohnmobil in besten Händen. Denn wir arbeiten ausschließlich mit

Ersatzscheiben in Erstausrüsterqualität

modernsten Spezialwerkzeugen

hochwertigen Materialien.

Autoglas Zentrum Ibbenbüren

Gutenbergstraße 10,

49479 Ibbenbüren

Telefon:05451 - 5448686

E-Mail: info@ibb-autoglas.de

Internet: www.ibb-autoglas.de