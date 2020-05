Zweiradmeisterbetrieb Peter Schröder

Sie möchten ein MTB kaufen, benötigen Zubehör für Ihr Fahrrad oder suchen nach einer kompetenten Fahrradwerkstatt? Herzlich willkommen beim Zweiradbetrieb Peter Schröder, Ihrem persönlichen Fahrradhändler in der Nähe! Mit unserem Fahrradfachgeschäft in Reken im Münsterland sind wir seit 2019 für alle Zweiradbegeisterten aus der Region da. Dieser Standort für unseren Ausbildungsbetrieb ist kein Zufall: Schon 2014 und 2016 wurde unsere Gemeinde Sieger im bundesweiten ADFC-Fahrrad-Klimatest. Bei uns tauchen Sie tief ein in die aufregende Welt der Fahrräder. Bevor Sie ein Trekkingrad kaufen oder sich für ein anderes Bike entscheiden, beraten wir Sie als Zweiradmeister und Fahrradservicetechniker ausführlich, fachkundig und natürlich persönlich auf Augenhöhe.

Riesige Fahrrad-Auswahl beim Zweiradspezialisten

In unserem modernen Fahrradladen finden Sie all das, was Zweirad-Fans so suchen. Allen voran führen wir ein breites Sortiment unterschiedlichster Räder, sodass Sie nicht nur ein Carbon Rennrad oder ein MTB kaufen können. Cityräder, Rennräder oder auch ein E-Bike kaufen Sie bei uns ebenfalls zu fairen Preisen. Im Fahrradsegment decken wir ein umfangreiches Spektrum unter anderem mit den folgenden Marken ab:

Batavus

Greens

Qwic

Victoria

Kayza

Contoura

Da wir auch Fahrradzubehör und Bekleidung bereithalten, entdecken Sie bei Ihrem Münsterländer Zweiradspezialisten alles, was Sie zum Radfahren und Radsport brauchen.

Großes Warenangebot

vor Ort in Reken oder im Shop!

Fahrrad Werkstatt mit großem Leistungsspektrum

Als Fahrradhändler in der Nähe sind wir Ihr Ansprechpartner für den Kauf eines hochwertigen Bikes. Zugleich sind wir mit unserer Meisterwerkstatt auch dann für Sie da, wenn Ihr Rad repariert werden muss. Ob Mountainbike oder Carbon Rennrad: Jedes vom Hersteller gelieferte Fahrrad überprüfen wir sorgsam auf Herz und Nieren. Dafür zerlegen wir es direkt nach der Anlieferung vollständig und bauen es dann neu auf. Dadurch stellen wir sicher, dass die Räder einwandfrei laufen und Ihnen langfristig Freude bereiten. Neben unserer professionellen Fahrradwerkstatt betreiben wir eine Fahrradwaschstraße, die Ihr Zweirad wieder zum Strahlen bringt.

Zweiradmeisterbetrieb Peter Schröder

Hauptstraße 30,

48734 Reken

Telefon:02864 – 9500041

E-Mail: zweirad.SP@outlook.de

Internet: www.zweirad-sp.de