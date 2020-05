Neben Aluminium- und Edelstahlprofilen, Buntmetallen und Pulverbeschichtungen, führen wir auch Kantteile, sowie Blechzuschnitte. Ebenfalls führen wir ein breites Sortiment an verschiedenem Geländerzubehör.

Wir möchten Sie recht herzlich bei der LANGLITZ Metalle GmbH in Wettringen im Kreis Steinfurt willkommen heißen. Als Metallgroßhandel und -vertrieb sind wir Ihr Ansprechpartner für Metallprofile, Bleche, Rohre, Stangen und Platten aus Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing und Kunststoff.

Unser kompetenter Kundenservice sorgt stets dafür, dass Ihr Projekt mit unserer Hilfe erfolgreich umgesetzt wird. Wenden Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen zu Produkten und Anwendungen an unser Unternehmen aus Wettringen nahe Steinfurt. Ob Rohre, Stangen, Platten oder Bleche – wir verfügen über ein umfangreiches Sortiment an Metallprofilen ganz nach Ihrem Bedarf.

Unser Service: Metallprofile vom Spezialisten aus Wettringen

Unsere Experten sind im Dienste unserer Kunden unterwegs. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service rund um Metallprofile und Zubehör. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig und Ihr Feedback gibt uns die Möglichkeit, noch besser zu werden. Das Team der LANGLITZ Metalle GmbH aus Wettringen im Kreis Steinfurt nimmt sich jederzeit Ihrer Anliegen an. Unsere Angebote sind immer kostenlos und unverbindlich für Projekte aller Art und Größe – ohne versteckte Kosten!

Wir beraten Sie gerne in Bezug auf Ihre individuellen Vorhaben und teilen unsere Erfahrung rund um Metallprofile mit Ihnen. Wir akzeptieren alle gängigen Zahlungsmethoden wie zum Beispiel PayPal, Banküberweisung, Barzahlung bei Abholung, Nachnahme oder Rechnung (nur für Firmen und öffentliche Einrichtungen). Bei uns sind Sie gut aufgehoben.

Zögern Sie also nicht, uns zu kontaktieren!

Metallzuschnitte, Kantbleche und Pulverbeschichtung für Metallbaubetriebe und Privatpersonen – auch das ist kein Problem!

In unserem Großhandel, sowie unseren Onlineshop, finden Metallbaubetriebe ein umfangreiches Sortiment an Rohren, Stangen, Profilen, Blechen und Geländerzubehör aus Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer und mehr! Auch für Metallzuschnitte, Kantbleche und die Pulverbeschichtung können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Konfigurieren und bestellen Sie direkt online Ihre Zuschnitte.

Für alle Metallzuschnitte bekommen Sie hier auf Wunsch auch eine hochwertige Pulverbeschichtung in diversen RAL-Farben. In unserem Konfigurator finden Sie hierfür eine breite Farbauswahl.

Im Abkantkonfigurator können Sie Ihr Kantblech nach Maß in L-Form, U-Form, Z-Form und Wannenform in Aluminium, Edelstahl, Stahl, Kupfer und Messing selbst konfigurieren.

Auch für den Geländerbau sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten Geländebauern eine große Auswahl an:

Ganzglasprofilen

Handläufen

Geländerpfosten

Geländerzubehör wie Glashalter, Endkappen, Handlaufhalter, Rohrverbinder, Traversenhalter, Rohrbogen, Wand- und Bodenanker für Edelstahlgeländer, Glasgeländer und Handläufe

