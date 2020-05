Ob Prototyp, Kleinserien bis hin zur Großserien­produktion im Thermoform­verfahren – wir beraten Sie gerne!

Prozess­optimierung Ihres Produktions­ablaufs

Hochpräzise Werkstückträger, Ladungsträger, Werkstückbehälter, Trays und Blister.

Unsere Werkstückträger sind durch unser eigenes Produktionsverfahren soweit optimiert, dass wir für Sie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können.

Plastforma ist Ihr Spezialist für Kunststoff­verarbeitung nach individuellen Vorgaben

Wenn Sie Ihre Produktionsabläufe kontinuierlich verbessern möchten, sind Sie bei unserer Plastforma GmbH mit Sitz Bad Bentheim genau richtig. Gerne können Sie uns mit der Optimierung Ihrer Prozesse beauftragen, um Ihre Kosten nachhaltig zu reduzieren. Außerdem verfügen wir im Bereich der Kunststoffverarbeitung über umfassendes Know-how. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Anfertigung individuell gestalteter Werkstückträger.

Hier sehen Sie unsere Produkt- und Kompetenzbereiche in der Übersicht:

Werkstückträger

Kunststoffbauteile

Ihre Prozessoptimierung

Branchenlösungen

Nachhaltigkeit

Trays und Blister sind insbesondere in der Automobilindustrie weit verbreitet, aber auch im Maschinenbau sowie der Elektronikproduktion. Unsere aus Thermoplasten hergestellten Produkte sorgen für einen sicheren Transport Ihrer Werkstücke. Je nach Bedarf können Sie diese sowohl in standardisierter als auch in individualisierter Form bei uns in Bad Bentheim bestellen.

Zu unseren Kunden zählen wir in erster Linie Unternehmen aus dem Bereich Automotive. Wenn Sie zum Beispiel in Wolfsburg, Stuttgart oder München ansässig sind, beliefern wir Sie jederzeit mit unseren ebenso praktischen wie preiswerten Blistern und Trays.

Wir produzieren passgenaue Werkstücke und Kunststoffformteile in Bad Bentheim

Neben Werkzeugträgern aus Kunststoff stellen wir für Industriekunden spezielle Werkstücke her, wie etwa Motorabdeckungen und Verkleidungen. Zudem haben wir eine ganze Reihe weiterer hochwertiger und günstiger Kunststoffformteile im Sortiment. So bekommen Sie bei uns unter anderem auch Komponenten für Sportartikel, Einzelteile für Rucksäcke und Werkstückbehälter.

Alle Erzeugnisse fertigen wir mittels eines modernen Thermoformverfahrens an. Verglichen mit dem Spritzgießen zeichnet sich diese Methode durch besonders niedrige Werkzeugkosten aus. Aufgrund dessen können wir Ihre Bauteile gerade bei kleinen und mittleren Serien zu attraktiven Stückpreisen produzieren. Doch auch wenn Sie Kunststoffformteile in Großserie fertigen lassen möchten, erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

Ihr Fachbetrieb für Kunststoffverarbeitung, Prozessverbesserung und Nachhaltigkeit

Unser qualifiziertes Team ist der erste Ansprechpartner, wenn es um das Thema Prozessoptimierung geht. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre betrieblichen Abläufe und verbessern diese hinsichtlich Zeit, Kosten und Materialaufwand.

Gerne finden wir für Automobilunternehmen aus Ingolstadt, Rüsselsheim oder Dingolfing bedarfsgerechte Branchenlösungen.

Hierzu erarbeiten unsere versierten Ingenieure passgenaue Konzepte, die am jeweiligen Kundennutzen orientiert sind. Überdies legen wir großen Wert auf eine nachhaltige Produktion. Deshalb fertigen wir eine Vielzahl unserer Produkte aus recyceltem Material.

