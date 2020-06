Die Fleischerei Otto Reckermann in Ostbevern im Münsterland

Wenn Sie auf der Suche nach qualitätsvollen Fleisch- und Wurstwaren sind, ist die Landfleischerei Reckermann Ihre Adresse in Ostbevern im Münsterland. In unserem traditionsreichen Betrieb packt die ganze Familie mit an: Vater, Mutter, Tochter, Sohn und Schwiegersohn sorgen mit viel Engagement und Leidenschaft dafür, dass Sie bei uns Tag für Tag beste handwerkliche Qualität erwarten können.

Als Team der Landfleischerei sind wir besonders stolz darauf, Ihnen bestes Fleisch anbieten zu können, das wir ausschließlich vom Hof Lütke Beckmann aus Milte / Warendorf beziehen,diese werden bei Hollwitt in Milte geschlachtet und anschließend in unserer Fleischerei in Ostbevern / Münsterland zerlegt und weiterverarbeitet. Unser Rindfleisch beziehen wir von der Firma EGO (Erzeugergemeinschaft Osnabrück).

In unserer Fleischerei in Ostbevern im Münsterland stellen wir mithilfe modernster Technologien circa 80 Fleisch- und Wurstsorten nach bewährten Hausmacher-Rezepten her. Unsere besondere Spezialität ist der Westfälische Knochenschinken, aber auch die westfälische Mettwurst und Wurst im Glas erfreuen sich bei unseren Kunden größter Beliebtheit. Mit Hand und Herz produziert, bieten wir alle Produkte in gewohnt bester Qualität auch auf den Wochenmärkten der Region an.

Landfleischerei Otto Reckermann

Schirl 61

48346 Ostbevern

Telefon: 02532 / 5375

Telefax: 02532 / 7994

E-Mail: info@landfleischerei-reckermann.de

Internet: www.landfleischerei-reckermann.de