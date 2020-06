Wenn es ums Dach geht, ist professionelles Handwerk gefragt. Denn Qualität und Sicherheit sind hier unerlässlich. Mit der Humkamp GmbH in Gronau haben Sie einen erfahrenen Meisterbetrieb an Ihrer Seite, der Ihnen umfassende Leistungen aus einer Hand bietet. Ob Dachdecker, Klempner oder Zimmerer, unser Team ist breit aufgestellt. So haben Sie einen Ansprechpartner für alles – ohne Wenn und Aber!

Der Partner für Dach und Wärmedämmung

Sowohl private als auch gewerbliche Auftraggeber setzen seit Jahrzehnten auf unsere Dachdeckerei, Bauklempnerei und Zimmerei. Unser Familienbetrieb wurde im Jahr 1983 gegründet und zählt seitdem Professionalität, Freundlichkeit und Pünktlichkeit ausnahmslos zu seiner Unternehmensphilosophie. Ihre Kundenzufriedenheit liegt uns am Herzen – wir möchten Sie langfristig überzeugen und bei allen Fragen rund ums Dach und Gebäude begleiten.

Zu unseren Kernleistungen zählen:

Dachdeckerei

Klempnerei

Doch auch in vielen weiteren Leistungen ist auf unsere Expertise Verlass:

Altbausanierung

Zimmerei

Energetisches Sanieren

Kran-Service

Kerndämmung Energiesparen durch Wärmedämmung Energieausweise



Humkamp GmbH

Robert-Bunsen-Straße 5,

48599 Gronau

E-Mail: info@humkamp.com

Web: https://www.humkamp.com

Telefon:02562 / 26 21 7

Telefax:02562 / 80 88 4