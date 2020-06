Juwelier Günther Klosterin Coesfeld – Kompetenz seit über 35 Jahren

Schmuck, Uhren, Goldankauf, Goldverkauf und Goldschmuckbewertung.

Sie haben (geerbten) Goldschmuck oder Goldmünzen, die Sie mit maximalem Gewinn veräußern möchten? Sie wollen den tatsächlichen materiellen Wert Ihres Goldschmucks erfahren?

Dann sind Sie bei Juwelier Günther Kloster in Coesfeld an der richtigen Adresse. Seit vielen Jahrzehnten ist unser Unternehmen in der Stadt führend in der Schmuck- und Goldbranche. Eine Erfahrung und Kompetenz, die wir nach wie vor jeden Tag für die Zufriedenheit unserer Kunden einsetzen.

Goldankauf in Coesfeld zu tagesaktuellen Preisen

Machen Sie Ihr Gold zu barem Geld!

Oft besitzen wir Wertvolles, ohne es zu wissen. Oder wir denken nicht mehr daran, weil wir es selten verwenden und daher nicht sichtbar in Schränken, auf dem Dachboden oder im Keller verstauen, bis es schließlich mit der Zeit in Vergessenheit gerät.

Haben Sie (geerbten) Goldschmuck, den Sie nicht tragen und von dem Sie sich endlich trennen möchten? Oder eine Goldmünzensammlung, die Sie so gewinnbringend wie möglich verkaufen wollen? Dann sind Sie in unserem Goldankauf in Coesfeld richtig!

Gold kaufen in Coesfeld– das Edelmetall als Wertanlage

Verkauf zu tagesaktuellen Preisen.

Die Investition in Gold gehört nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen. Und das hat gute Gründe: Gold ist bereits seit Jahrtausenden wertbeständig und anders als Geld gegen die Auswirkung der Inflation geschützt. Außerdem ist die Goldmenge auf der ganzen Welt begrenzt und kann nicht – ebenfalls anders als Geld, das von den Banken gedruckt werden kann – beliebig reproduziert werden.

Der Sachwert des Goldes bleibt stets erhalten, während das angelegte Vermögen bei risikoreicheren Anlageformen wie Aktien oder Hebelprodukten unter Umständen komplett verloren gehen kann. Gold ist daher insbesondere für Menschen, die sich eine sichere Geldanlage wünschen, attraktiv. Finanzexperten empfehlen bei Interesse an einer Goldanlage circa 10 % - 20 % des Vermögens in Gold zu investieren.

Welches Gold können Siein unserem Juweliergeschäft kaufen?

Bei Juwelier Günther Kloster in Coesfeld können Sie Anlagegold in Form von Münzen und Feingoldbarren ab 5g zu tagesaktuellen Preisen kaufen. Anlagegold ist mehrwertsteuerfrei und ohne Gebühren und Portokosten. Selbstverständlich beraten wir Sie ausführlich, erfahren und ehrlich zu den verschiedenen Produkten und den Vorteilen der Geldanlage in Gold, sodass Sie die exakt zu Ihren Anforderungen und Ihrem Budget passende Variante auswählen können.

Wichtiger Hinweis zum Goldverkauf: Bitte beachten Sie, dass Münzen und Barren nur nach Terminabsprache erhältlich sind.

Sie möchten Ihr Gold wie zum Beispiel Schmuck, Besteck oder Münzen zum Bestpreis verkaufen? Auch dann sind Sie bei uns in professionellen Händen. Wir kaufen Ihr Gold zum tagesaktuellen Preis an. Als weiteren Service bieten wir Ihnen eine fachmännische und objektive Goldschmuckbewertung.

Juwelier Günther Kloster – wenn es um Gold geht.

Diskret und optimal beraten Gold kaufen

Wünschen Sie weitere Informationen zu unserem Goldverkauf? Wir beraten Sie diskret und professionell mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Branche. Besuchen Sie uns direkt, rufen Sie uns an oder stellen Sie uns Ihre Anfrage per Kontaktformular.

Günther Kloster

Feldstraße 2,

48712 Gescher

Telefon:02541 / 3185

E-Mail: juwelier-kloster@gmx.de

Internet: www.goldankauf-kloster.de