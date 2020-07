Mario Hamm Garagentore

Wenn es in Legden und Umgebung um die Frage eines neuen Garagentores geht, dann gehört der Torbau Hamm zu den ersten Adressen. Bei uns erwartet Sie nicht nur eine große Auswahl an hochwertigen Garagentoren namhafter Hersteller, sondern auch ein erstklassiger und umfassender Service. Wir kümmern uns um Ihr Garagentor-Projekt. Und das von Anfang an. Aufgrund einer sorgfältigen Analyse der baulichen Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort erstellen wir für Sie passende Angebote, aus denen Sie dann nur noch das auswählen müssen, das am besten zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passt. Selbstverständlich unterstützen wir Sie dabei mit unserer professionellen Beratung und einer ausführlichen Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten. Dabei berücksichtigen wir sowohl architektonische und gestalterische Aspekte, als auch Fragen des Antriebs und der Handhabung. Insbesondere bei der Bedienung gibt es zahlreiche Alternativen, die einen hohen Komfort und höchste Sicherheit versprechen.

Wir bieten Ihnen unter anderem Schließsysteme mit

Schlüsselschalter

Innentaster

Funkcodeschloss

Fingerprintscannern

Funksteuerung und Handfernbedienung

Moderne Garagentore fürs Smarthome

Immer mehr Bereiche der Haustechnik werden in Smarthome-Systeme eingebunden, die Sie bequem mit Ihrem Smartphone steuern können. Auch die Bedienung Ihres Garagentores ist auf diese Weise möglich. Gerne informieren wir Sie über die entsprechenden Angebote und Alternativen. Auch wenn es um Nebentüren und Sektionaltore oder um eine Brandschutztür zwischen Ihrer Garage und Ihrem Haus geht, helfen wir Ihnen gerne weiter. Feuerschutztüren der Klassen T30 bis T90 finden Sie in unserem Angebot ebenso wie umfangreiches Zubehör.

Sowohl bei der Beratung als auch beim Einbau profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und dem umfangreichen Fachwissen unserer Mitarbeiter. Wenn auch Sie darüber nachdenken, Ihr altes Garagentor auszutauschen oder unsere Hilfe bei Ihrem Neubau benötigen, dann sollten Sie nicht länger zögern und uns anrufen. Gerne können Sie uns aber auch eine E-Mail schreiben oder einfach mal in unserem Torbau-Unternehmen in Legden hereinschauen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Hamm-Garagentore Mario Hamm

Anne-Frank-Straße 52,

48739 Legden

Telefon:0174 39 67 433

E-Mail: info@hamm-garagentore.de

Internet: www.hamm-garagentore-online.de