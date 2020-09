Moderne Hausgeräte erhalten Sie bei Ihrem Meisterbetrieb!

Wir begrüßen Sie herzlich auf den Seiten unserer Elektro Wehling GmbH! Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine oder einem Trockner, dann berät Sie unser Team jederzeit. So führen wir in unserem Verkaufsraum in Heiden eine ebenso umfangreiche wie hochwertige Auswahl an Hausgeräten verschiedenster Art. Unsere seit mehr als 50 Jahren bestehende Elektrofirma bietet neben Weißer Ware eine Vielzahl nützlicher Leistungen. Auf den folgenden Unterseiten finden Sie dazu weitere Informationen:

Elektroinstallationen

Kundendienst

Beleuchtungsanlagen

Verkaufsraum

Elektro Wehling GmbH

Hospitalstraße 12

46359 Heiden

Tel.: 02867-8396

Fax: 02867-9486

E-Mail: info@elektro-wehling.de

Web: www.elektro-wehling.de