Praxis für Geistiges Heilen in Münster – Energie- und Bewusst­seinsarbeit

Ich, Simone Baumeister, freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Dass ein Mensch „krank“ wird oder sich „unwohl fühlt“, kann viele Ursachen haben. Zu oft sind wir Menschen uns dieser Ursachen nicht bewusst. Krankheit, Schmerz und Unwohlsein sind Signale und Hinweise für eine Störung der in uns liegenden Disharmonie.

Wie Platon schon sagte: „Man sollte nicht versuchen, den Körper zu heilen, ohne zu versuchen, die Seele zu heilen.“ Genau hier setzt auch mein Behandlungskonzept des Geistigen Heilens an. Ich arbeite ganzheitlich und behandle das Symptom sowie zusätzlich die Ursache.

In einem Gespräch mit dir mache ich mir zunächst ein Gesamtbild deiner Thematik. Anschließend folgt eine individuelle, ganz auf deine Situation und Bedürfnisse abgestimmte Behandlung. Hierbei werden Selbstheilungskräfte angeregt und Blockaden gelöst. Es entsteht eine tiefe und nachhaltige Entspannung. Dies führt zu mehr Kraft, Lebensfreude, Freiheit und Frieden. Gemeinsam schaffen wir für dich einen Raum für neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Ob in meiner Praxis für Geistiges Heilen in Münster oder per Fernheilung – ich freue mich, dich auf deinem individuellen Weg unterstützen und dir Lösungswege aufzeigen zu dürfen.

Geistiges Heilen – Energie- und Bewusstseinsarbeit

Am Baumberger Hof 1

48161 Münster-Nienberge

Tel.: 0151 / 57 28 0618

E-Mail: freiRaum-office@web.de

Web: www.freiraum-therapiehaus-muenster.de