Sie sind auf der Suche nach einem Hausarzt Ihres Vertrauens, einem Internisten oder einem Facharzt für Palliativmedizin? Seit dem Jahr 2013 ist die Praxis Karin Schreiber für Sie da, seit dem Jahr 2015 am jetzigen Standort in der Grevener Straße in Münster Kinderhaus. Unsere Ärzte und das gesamte Team freuen sich, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. Im Folgenden möchten wir unsere Arztpraxis und unsere Leistungen vorstellen.

Was können unsere Ärzte für Sie tun?

Die Ärztinnen Karin Schreiber und Sonja Grünastel sind Fachärztinnen für Innere Medizin, Palliativmedizin und Intensivmedizin, Praxisinhaberin Karin Schreiber ist zudem zertifizierte Ethikberaterin. Die Ausbildung ermöglicht es uns, den Patienten unserer Hausarztpraxis ein breit gefächertes Portfolio medizinischer Leistungen zu bieten.

