Ihr Architekturbüro im Münsterland -

GOP ist Ihr Problemlöser und Bauprojekt-Partner

Vertrauen Sie auf unsere Expertise und unser geballtes Fachwissen, wenn Ihr Bauprojekt zur nicht-geplanten Herausforderung wird!

Sie suchen ein Architektur- und Planungsbüro im Raum Münster, das für Ihr Bauprojekt plant, koordiniert und dafür sorgt, dass Ihre Wünsche optimal umgesetzt werden? Sie benötigen ein echtes Problemlöser-Team an Ihrer Seite? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Die Mitglieder des GoP-Teams verfügen über unterschiedliche Qualitäten und Fähigkeiten. Für die ziel- und lösungsorientierte Realisierung Ihrer Ziele werden wir in Full Service Manier aktiv und erkennen, was für Ihr Projekt die wichtigsten und nächsten Schritte sind. Ob Bauhaus-Villa, Landhaus-Stil oder ein anderes Projekt – wir analysieren Ihre Bedürfnisse und lassen Sie von diesen Vorteilen profitieren:

Ihre Herausforderungen / Bauprobleme sind bei uns in besten und erfahrenen Händen

Wir betreuen Ihr Projekt vom ersten Kontakt über das ausführliche Beratungsgespräch und die exakte Problem-Analyse bis zur Lösung nach Maß und nach Ihren Wünschen

Mit hohen Ansprüchen an unsere eigene Qualität stellen wir sicher, dass wir erst zufrieden sind, wenn Sie es auch sind

Als neutraler Berater ohne Verkaufszwang versetzen wir uns in Ihre Lage und sind Ihr ehrlicher, wertschätzender, sensibler Partner für transparente und kreative Leistungserbringung

Wir veranschaulichen Ihr Projekt mittels 3D-Simulation und übertreffen Ihre Erwartungen in puncto realer Umsetzung vor Ort

Sowohl im architektonischen als auch im kaufmännischen Bereich unterstützen wir Sie genau so, wie Sie es sich wünschen

GOP Architektur GmbH

Hafenweg 24a

48155 Münster

Tel.: 0251/6099915

E-Mail: info@gop-muenster.de

Web: gop-muenster.de