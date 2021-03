Zahnmedizinisches Zentrum

Dr. Ingelmann: Ihre Zahnärzte in Münster

Der Besuch beim Zahnarzt ist ebenso wichtig für die Zahngesundheit wie eine umfangreiche Zahnhygiene. Eine regelmäßige Prophylaxe beugt Karies und weiteren Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches vor. Unbehandelte Krankheiten im Mundraum können sich auf den gesamten Organismus auswirken. Neben gesundheitlichen Folgen entstehen auch ästhetische Probleme. Unter den Folgen mangelnder Zahnhygiene leidet die Lebensqualität der Betroffenen oft deutlich. Lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen und besuchen Sie das Zahnmedizinische Zentrum Dr. Ingelmann in Münster!

In unserem Familienbetrieb arbeiten insgesamt vier Zahnärzte, die sich um Sie und Ihre Zahnprobleme kümmern. Unsere Zahnärzte werden durch unser hochqualifiziertes Team unterstützt, das Ihren Besuch in unserer Praxis durch Fachkompetenz und Einfühlungsvermögen zu einem angstfreien Erlebnis werden lässt. Das exakte Zeitmanagement gepaart mit großzügigen Räumlichkeiten ermöglicht es, die Patienten in entspannter Atmosphäre bei gleichzeitigem hohen Anspruch an Qualität und Ästhetik zu behandeln.

Dr. Ingelmann Zahnmedizinisches Zentrum GbR

Am Burloh 99

48159 Münster

Tel.: 0251 - 21 82 92

E-Mail: praxis@dr-ingelmann.de

Web: www.dr-ingelmann.de